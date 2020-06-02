Başkan Bıyık'tan Başkan Bozkurt'a ziyaret
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Başkan Bıyık'tan Başkan Bozkurt'a ziyaret

Çifteler Belediye Başkanı Kadir Bıyık, İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt'u makamında ziyaret etti.

Başkan Bıyık'tan Başkan Bozkurt'a ziyaret
02.06.2020 17:15 | Son Güncelleme: 02.06.2020 17:18

Çifteler Belediye Başkanı Kadir Bıyık, İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt'u makamında ziyaret etti.

Başkanlık makamında gerçekleştirilen ziyarette Başkan Bıyık, Başkan Bozkurt ile bir süre sohbet ederek yapılan çalışmalar ile ilgili karşılıklı fikir alışverişinde bulundular. Ziyarette Başkan Bıyık, günün anısına Başkan Bozkurt'a Türk Bayrağı, Kuran-ı Kerim ve seccade hediye ederek çalışmalarında başarılar diledi.

İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt da, Çifteler Belediye Başkanı Kadir Bıyık'ın yapmış olduğu nazik ziyaretlerinden dolayı memnuniyet duyduklarını belirtti.

Başkan Bıyık'ın Başkan Bozkurt'a gerçekleştirdiği ziyarete İnönü Belediye Başkan Yardımcısı Serhat Hamamcı, MHP İnönü İlçe Başkanı Sadık Önal da katıldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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