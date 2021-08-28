Başkan Bıyık, İdlib'e yardım götürdü
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Başkan Bıyık, İdlib'e yardım götürdü

Başkan Bıyık, İdlib'e yardım götürdü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Suriye'nin İdlib bölgesine giden Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, toplanan yardımları ihtiyaç sahiplerine dağıttı.

Suriye'nin İdlib bölgesine giden Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, toplanan yardımları ihtiyaç sahiplerine dağıttı.

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Hayrat Vakfı Kocaeli Şubesi tarafından düzenlenen program kapsamında Suriye'nin İdlib bölgesine gitti. Başkan Muzaffer Bıyık, Hayrat Vakfı Kocaeli Şubesi Başkanı Şükür Çakır ve Darıca Belediyesi Meclis Üyesi Hüsamettin Ergül ile birlikte İdlib'de toplanan yardımları ihtiyaç sahipleri ile buluşturdu.

Suriye'nin İdlib bölgesinde mülteci kamplarında kimsesiz çocukları da ziyaret edip hediyeler vererek sevindiren Başkan Muzaffer Bıyık, "Cennet ülkemiz Türkiye, geçmişte olduğu gibi bugün de bütün dünya mazlumlarının umudu. Herkesin elini vicdanına koyması lazım. Suriye'deki savaş ortamının bir an önce bitmesi ve hayatın normale dönmesi için herkesin ne gerekiyorsa yapması lazım. Allah devletimizden ve hükümetimizden razı olsun. Türk milleti ve devleti olarak şefkat elimizi hiçbir zaman esirgemiyoruz. İdlib'deki insani drama dur demek için coğrafyamızı kana bulayan zalimlere karşı durmadan, dinlenmeden daha çok çalışacağız. Mağdur ve mazlum kardeşlerimizin yanında durmayı sürdüreceğiz" dedi. - KOCAELİ

Başkan Bıyık, İdlib'e yardım götürdü
Başkan Bıyık, İdlib'e yardım götürdü
Başkan Bıyık, İdlib'e yardım götürdü
Başkan Bıyık, İdlib'e yardım götürdü
Başkan Bıyık, İdlib'e yardım götürdü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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