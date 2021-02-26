Başkan Biden talimat verdi! ABD, Suriye'deki İran destekli gruplara hava saldırısı düzenledi

ABD Savunma Bakanlığı, Başkan Joe Biden'ın talimatıyla Irak'ın başkenti Bağdat ve Erbil'deki roket saldırılarıyla ilişki olduğu gerekçesiyle Suriye'deki İran destekli gruplara ait tesislere hava saldırısı düzenledi.

ABD'li bir savunma yetkilisi, Bağdat ve Erbil'deki roketli saldırılarla ilişkili olduğu düşünülen ve İran'ın desteklediği Suriye'deki bir gruba ait hedefe saldırı düzenlediklerini teyit etti.

TEK BİR HAVA SALDIRISI

Yetkili, saldırıya ilişkin detay vermezken, Amerikan medyasında yer alan haberlerde ABD Başkanı Joe Biden'ın saldırıya onay verdiği ve bunun tek bir hava saldırısı olduğu iddia edildi.

İRAN DESTEKLİ GRUPLARA AİT TESİSLER VURULDU

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby, "Başkan Joe Biden'ın talimatı üzere ABD kuvvetleri doğu Suriye'de İran destekli silahlı gruplarca kullanılan bir yapıya hava saldırısı düzenledi." açıklamasında bulundu.

Bu saldırının son zamanlarda Irak'ta düzenlenen roketli saldırılara karşılık olduğunu belirten Kirby, "Özellikle de bu saldırı Ketaib Hizbullah ve Ketaib Seyyid el Şüheda dahil İran destekli grupların sınır kontrol noktasında bulunan birçok tesisini yok etti." ifadelerini kullandı.

KOALİSYON ÜLKELERİNE DANIŞILDI

Saldırının DEAŞ karşıtı koalisyon ülkeleri ile danışılarak yapıldığını anlatan Kirby, bunun Irak ve Suriye'deki genel durumu tırmandırmamak için orantılı bir şekilde icra edildiğini kaydetti.