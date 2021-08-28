Başkan Beyoğlu hastaları ziyaret etti, çocuklarla buluştu
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Başkan Beyoğlu hastaları ziyaret etti, çocuklarla buluştu

Başkan Beyoğlu hastaları ziyaret etti, çocuklarla buluştu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

AK Partili Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, hafta sonu olmasına rağmen mahalle ve ev ziyaretlerine devam etti.

AK Partili Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, hafta sonu olmasına rağmen mahalle ve ev ziyaretlerine devam etti.

Eşi Dürdane Beyoğlu ile beraber Şeyh Şamil ve Mevlana Halit Mahallelerinde ziyaretlerde bulunan Beyoğlu, hasta vatandaşların bulunduğu evlere misafir olarak moral verdi. Esnafla da bir araya gelerek taleplerini dinleyen Beyoğlu, gölgelik alanlarda dinlenen yaşlı vatandaşların yanına giderek bir süre sohbet etti, hizmetler konusunda talepleri olup olmadığını sordu.

Beyoğlu ile çocuklar arasında ilgi çekici kareler yaşandı. Beyoğlu, çocukların taleplerini zaman kaybetmeden yerine getireceklerini kaydetti. - DİYARBAKIR

Başkan Beyoğlu hastaları ziyaret etti, çocuklarla buluştu
Başkan Beyoğlu hastaları ziyaret etti, çocuklarla buluştu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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