Başkan Besim Dutlulu, Akhisar'ın gururu güreşçileri konuk etti
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Başkan Besim Dutlulu, Akhisar'ın gururu güreşçileri konuk etti

Başkan Besim Dutlulu, Akhisar'ın gururu güreşçileri konuk etti
Bültenler - Haberler | Güncel

660. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde mücadele ederek başpehlivan olarak yarışma hakkı kazanan Akhisarlı Süleyman Başar ve Feyzullah Aktürk, Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu'yu makamında ziyaret etti.

Akhisar Belediyesi önünde davul ve zurna ile karşılanan sporcuları Belediye Başkanı Besim Dutlulu çiçeklerle karşıladı. Başkan Dutlulu daha sonra başkanlık makamında sporcuları Cumhuriyet altını ile ödüllendirdi.

Uzun yıllar sonra gelecek yıl düzenlenecek olan tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde ilk kez Akhisarlı 2 güreşçi başpehlivanlık için güreşecek.

660. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başaltı boyunda 2 Akhisarlı sporcu dereceye girerek gelecek yıl başpehlivanlık için güreşme hakkı kazandı.

Akhisar Belediyesi hizmet binası önünde güreşçileri çiçekle karşılayan Belediye Başkanı Besim Dutlulu güreşçi kafilesini makamında ağırladı. Akhisar'a yaşattıkları mutluluktan dolayı teşekkür eden Belediye Başkanı Besim Dutlulu, başarılı Akhisarlı sporculara desteklerinin devam edeceğini vurguladı. Özellikle amatör spora ve sporculara büyük destek verdiklerini altını çize Başkan Besim Dutlulu, "Akhisar'ımız, Arap Mustafa Yıldız'ın ardından uzun yıllar sonra 2 başpehlivan daha çıkardı. 660. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşlerinde zorlu müsabakalar sonucunda Başpehlivan olarak yarışma hakkı kazanan Akhisarlı kardeşlerimiz Süleyman Başar ve Feyzullah Aktürk'ü belediyemizde ağırladık. Bize bu gururu yaşattıkları için teşekkür ederiz. Her zaman destekçileri olacağız" dedi.

Kaynak: Bültenler

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