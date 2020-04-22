Başkan Bayındır'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a doğal gaz teşekkürü Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır, boru hattıyla ilçeye gelecek doğal gaza kavuşmayı uzun yıllardır dört gözle bekleyen ilçe halkının alınan acele kamulaştırdığı kararı dolayısıyla büyük bir memnuniyet yaşadığını belirtti.

Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır, boru hattıyla ilçeye gelecek doğal gaza kavuşmayı uzun yıllardır dört gözle bekleyen ilçe halkının alınan acele kamulaştırdığı kararı dolayısıyla büyük bir memnuniyet yaşadığını belirtti.

Başkan Bayındır, yaptığı yazılı açıklamada, Beyşehir'in doğal gaza kavuşması için ilçeye gelecek boru hattı için acele kamulaştırma kararının, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdiğini anımsattı.

Bayındır, Beyşehir ilçesi doğal gaz boru hattı projesinin gerçekleştirilmesiyle ilçe sınırlarında yer alan bazı taşınmazlar ile proje dahilinde inşa edilecek sabit tesisler, ulaşım yolları, enerji nakil hatları, katodik koruma hatları ve anot yataklarının yapımı için ihtiyaç duyulan taşınmazların Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. tarafından acele kamulaştırılmasının kararlaştırıldığını aktardı.

Adil Bayındır, açıklamasında şunları kaydetti:

"Acele kamulaştırma kararına imza atan ve Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesini sağlayan başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sayın Murat Kurum'a, Konya Milletvekilimiz Gülay Samancı Hanımefendi'ye, Cumhurbaşkanı Başdanışmanımız Sayın Mustafa Akış'a, Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Uğur İbrahim Altay'a, BOTAŞ ve ENERYA yetkililerine, belediyemiz meclis üyelerine ve bu konuda emeği geçen herkese, bizlere bu projede inanan ve omuz veren tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyor, şükran ve minnetlerimi sunuyorum."

Kaynak: AA