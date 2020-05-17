Başkan Batur kentsel dönüşüm için tarih verdi
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Başkan Batur kentsel dönüşüm için tarih verdi

Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, katıldığı bir televizyon programında salgın günlerini geride bıraktıktan sonra Konak'ın kentsel dönüşüm ve tarihi ayağa kaldırmak hedefine odaklanacağını söyledi.

Başkan Batur kentsel dönüşüm için tarih verdi
17.05.2020 11:15 | Son Güncelleme: 17.05.2020 11:16

Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, katıldığı bir televizyon programında salgın günlerini geride bıraktıktan sonra Konak'ın kentsel dönüşüm ve tarihi ayağa kaldırmak hedefine odaklanacağını söyledi.

Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, konuk olduğu bir televizyon programında, belediyenin çalışmalarına ve önümüzdeki süreçte gerçekleşecek projelere dair değerlendirmelerde bulundu. Başkan Batur, programda kentsel dönüşüm için tarih verdi. Başkan Batur, göreve gelir gelmez ilk 6 ay içerisinde tamamlayarak meclisten geçirdikleri 300 hektarlık bir alanı kapsayan Gültepe planlarının ardından sırada 200 hektarlık Beştepeler bölgesinin olduğunu söyleyerek, "4 yıl içinde Gültepe ve Beştepeler bölgesinin kentsel dönüşümüne başlamış olacağız" dedi.

Birinci öncelik salgın önlemleri

Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, Konak'ın önümüzdeki süreçteki gelişimine dair de umut veren detaylar verdi. Pandemi sürecinde birinci önceliğin sağlık ve salgına karşı alınan önlemlerin uygulanması olduğunu vurgulayan Başkan Batur, ilerleyen süreçte ise belediyenin ürettiği projeleri uygulamaya geçeceğini müjdeledi. Salgının beraberinde bir de ekonomik kriz getireceğini ifade eden Batur, mazeret üretmeden çalışmaya devam edeceklerini ifade ederek, "Mazeret değil iş üreteceğiz. Kentsel dönüşüme başlayacağız. 4 yıl sonra Gültepe ve belki Beştepeler bölgesinin kentsel dönüşümüne başlamış olacağız. Tarihi aksın ortaya çıktığı bir Konak tasarlıyoruz" sözlerine yer verdi.

Kentsel dönüşüm planları art arda gelecek

Yöneltilen soru üzerine Gültepe imar planları ve kentsel dönüşüm çalışmalarında kat edilen yol hakkında bilgi veren Başkan Batur, Gültepe planları ile ilgili İzmir Büyükşehir Belediyesinin temmuz ayı meclisinde karar almasını beklediklerini söyledi. Gültepe'nin ardından Beştepeler bölgesi ve sonrasında da Mersinli ile Hilal arasındaki bölgenin planlarını bitireceklerini müjdeleyen Başkan Batur şöyle konuştu: "Gültepe'de 300 hektarlık bir alanın planlamasını yaptık. Önceki planlarda kişi başına 0,86 metre yeşil alan düşerken, biz bu alanı 9 metrekareye çıkarttık. Planları göreve geldiğimiz ilk altı ayda bitirdik ve Büyükşehir Belediyemize sunduk. Şimdi Beştepeler dediğimiz 200 hektarlık alanın da planlamasını yapıyoruz. Burası aynı zamanda Kale'nin de alt tarafında kalan bölge oluyor. Daha sonra Mersinli'den başlayıp Hilal'e kadar olacak olan bölgeyi planlayacağız. Başlamak bitirmenin yarısıdır; hedefimiz bu yıl planlara başlayabilmek."

"Kemeraltı'na özel bir birime ihtiyaç var"

Tarihi Kemeraltı Çarşısı ve çevresini kapsayan İzmir Tarihi Kent Merkezinin, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesine dahil edildiğinin hatırlatılması üzerine, Konak Belediyesi ve İzmir Büyükşehir Belediyesinin Kemeraltı için önemli bir güç oluşturduğunu belirten Batur, bir Kemeraltı Müdürlüğünün kurulmasının da birleştirici olacağını ve koordinasyon sağlayacağını ifade etti. Kemeraltı'nda turizmi yükseltmek ve esnafın işlerini yeniden canlandırmak gerektiğini dile getiren Başkan Batur, sözlerini şöyle sürdürdü: "Kemeraltı, kentin turizmini ayağa kaldıracak en önemli yerlerden bir tanesi. Kemeraltı'nın UNESCO'nun listesine girmesinden sonra, artık bu işi takip edecek bir birim, Kemeraltı Müdürlüğü kurulması lazım. Tunç Başkan ile aynı misyonda, paralelde düşünüyoruz. Kemeraltı'nı kalkındıracağız. Yerel yönetimlerin gücü önemlidir. Büyükşehir ve Konak Belediyesi birer güç. Bizim elimizdeki değeri en iyi noktaya getirmemiz lazım, Kemeraltı'nın kalkınması için ne gerekiyorsa yapacağız."

Konak'ta turizm canlanacak

Konak'ın tarihi ve turistik aksında yer alan Basmane bölgesindeki projelere de dikkat çeken Bakan Batur, arkeolojik kazı alanı Altınpark için hazırladıkları projelerde de sona gelindiğini ifade ederek, "Altınpark'ta camlı terasların uygulanacağı çok güzel bir projeyi tamamladık. Yine Basmane'de Kıllıoğlu Hamamı ve Silahhane binasında restorasyon çalışmalarımız var. Konak'ın geleceği turizmin canlanmasından geçiyor" diye konuştu. - İZMİR

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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