Başkan Başkanları Dinliyor

HİSARCIK, KÜTAHYA (Bültenler) - Dursunbey Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan, ilçede eğitim veren okullardaki sınıf başkanları ve başkan yardımcıları ile 'Başkanlar Buluşuyor' projesi kapsamında haftalık olarak araya geliyor. Toplantılarda okulların ihtiyaç ve talepleri sınıf başkanları ile birlikte değerlendiriliyor.

Dursunbey Belediyesi ve İlçe Mili Eğitim Müdürlüğü arasında imzalanan protokolle, ilçedeki okullarda sınıf başkanlığı ve başkan yardımcılığı görevi yapan öğrenciler, Belediye Başkanı ile değerlendirme toplantısı gerçekleştiriyor. Yapılan sabah kahvaltının ardından sınıf başkanlarını dinleyen Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan, öğrencilerden gelen istek ve talepleri değerlendiriyor. Toplantıya katılan başkanlar, sınıf arkadaşlarının isteklerini Belediye Başkanına iletirken, başkanlık için girdikleri seçimleri de bu toplantıda anlatıyorlar. Hayata geçirilen proje ile ilgili konuşan Milli Eğitim Müdürü Ümit Gökdemir 'Başkanlar Buluşuyor' projesi ile çocukların hayal dünyasında farklı bir yerin oluştuğunu belirtti. Toplantıda okulların taleplerinin de değerlendirildiğini ifade eden Gökdemir, Başkan Bahçavan ve Belediye personeline bu anlamlı proje için teşekkür etti.

Toplantı sonrası sınıf başkanlarına çeşitli hediyeler veren Başkan Bahçavan, önümüzdeki haftalarda toplantılara kademeli olarak devam edecek.

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