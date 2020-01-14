Başkan Başdeğirmen: "Şehre hizmet etme çabasındayız"

14.01.2020 14:07 | Son Güncelleme: 14.01.2020 14:12

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, İl Genel Meclisi Başkanı Serkan Keskin'i makamında ziyaret etti. Karşılıklı işbirliği konularının ele alındığı görüşmede Başkan Başdeğirmen, 'Orası sizin, burası bizim' düşüncesi taşımadan şehre birlik ve beraberlik içerisinde hizmet etme çabasında olduklarını dile getirdi.



Karşılıklı görüş alışverişinin yapıldığı ziyaretten duyduğu memnuniyetini ifade eden İl Genel Meclisi Başkanı Serkan Keskin, Isparta için hizmet çabasında olduklarını söyledi. Keskin, "Bu dönem sizlerle birlikte Isparta'mıza hizmet edeceğiz. Isparta'nın her türlü birlik ve beraberliğe ihtiyacı var" dedi.



İl Genel Meclisi Başkanı Serkan Keskin'e çalışmalarında kolaylıklar dileyen Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, 9 aylık süreç içerisinde İl Özel İdaresinin çalışmalarının memnuniyet verici olduğunu belirtti. Başdeğirmen, "Valimiz köylere olan yatırımları, yolları çok iyi takip ediyor. Vekillerimiz de destekleriyle, kaynaklarıyla başarmamız için ellerinden geleni yapıyorlar" şeklinde konuştu.



Belediye ile il özel idaresinin farklı alanlarda çalışmalarının bulunduğunu, hatırlatan Başdeğirmen, bu dönemde 'Orası sizin, burası bizim' düşüncesi taşımadan şehre hizmet etme çabasında olduklarını dile getirdi. Başkan Başdeğirmen, "Burası benim görevim dahlinde, burası görevim dahlinde değil demeden, nerede bir eksiğimiz varsa, nerede birbirimize desteğe ihtiyacımız varsa, geçtiğimiz 9 ayda bu şekilde çalıştık. İl Genel Meclisimiz çalışmalarıyla şehrimizi güzelleştiriyorlar. Burada birlik, beraberlik içerisinde olmak, birbirimizi desteklemek, çalışmalarımızın arkasında olmak çok önemli. Uzun yıllardır Isparta'mızda belediyemiz ile il genel meclisinin, il özel idaresinin birlikte çalıştığını görmek mümkün olmadı. Şu anda görüyoruz ki, bütün problemler, bütün güzellikler hepimizin. Bizlerde bundan son derece mutlu ve memnunuz. Bu görevlere 5 yıl için seçildik. Bu birlik beraberlik içerisinde şehrimizi bütün olarak düşünerek her kesimdeki ihtiyaçları ve yapılması gerekenleri beraber yapmak için yola çıktık, yüce Rabbim bu yolda bizlere yardımcı olsun ve güzel hizmetler etmeyi bizlere nasip etsin. Sağlık, sıhhat içerisinde kazasız, zararsız, ziyansız vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını en iyi şekilde görerek, onların yaşam standartlarını en yukarılara taşımak bizleri de son derece mutlu edecektir" ifadelerini kullandı. - ISPARTA

Kaynak: İHA