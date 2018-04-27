Başkan Baran, "Fetö'den Talimat Alan İnsanlarla Mücadele"

Esentepe Mahallesi'nde AK Parti teşkilatı üyeleriyle bir araya gelen Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran 24 Haziran seçimleri için, "Milli ve manevi duyguya sahip insanlar ile FETÖ'den talimat alan insanların mücadelesi" dedi.

Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, AK Parti İlçe Teşkilatı ile Aşık Mevlüt İhsani Kıl Çadırı'nda bir araya geldi. Birliktelikte Toplantıya ayrıca Körfez Belediye Başkan Yardımcıları Selattin Kabadayıoğlu ve İsa Taş, AK Parti İlçe Başkanı Şener Söğüt ve yönetim kurulu üyeleri, İlçe Gençlik Kolları Başkanı Doğan Orak, Esentepe Mahalle Muhtarı Muhlis Soydaş ile çok sayıda teşkilat üyesi katıldı. Birliktelikte yaptığı konuşmasında 24 Haziran seçimlerinin önemine değinen Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, "Her seçim önemlidir ama 24 Haziran'daki seçimin önemi daha da bir başka. Bu seçim milli ve manevi duyguya sahip insanlar ile Pensilvanya'dan talimat alan insanların mücadelesidir. Ülkemiz üzerinde oynanan oyunlar artıyor. Çünkü bugün güçlenen, Dünya beşten büyüktür diyen bir lidere sahip Türkiye" dedi.

24 Haziran'da Cumhuriyet tarihinin en büyük oyunu alacaklarını belirten Başkan Baran, "ABD ve Avrupa, 'seçimlerden endişeliyiz' diyor. Korkuyorlar ama korunun ecele faydası yok. 24 Haziran'da sandıklar açıldığında Cumhuriyet tarihinin en yüksek oyunu alacağız. Bizler sadece seçimden seçime milleti hatırlayan parti asla olmadık. Seçimin olmadığı her gün vatandaşlarımızın kapısını çaldık, ellerini sıkarak hal-hatır sorduk. O yüzden de her seçimde millet karnemize hep yıldız ekledi" diye konuştu.

Toplantı fotoğraf çekimi ile sona erdi. - KOCAELİ