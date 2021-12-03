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Başkan Bakkalcıoğlu Engelliler Derneğini ziyaret etti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Başkan Bakkalcıoğlu Engelliler Derneğini ziyaret etti

Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu Engelliler Derneği'ni ziyaret etti.

Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu Engelliler Derneği'ni ziyaret etti.

Başkan Bakkalcıoğlu, 3 Aralık Dünya Engelliler Farkındalık Günü nedeniyle Bozüyük Engelliler Dayanışma Derneği'ni ziyaret ederek, Dernek Başkanı İsmail Çelik ve dernek üyeleri ile bir araya geldik. Başkan Bakkalcıoğlu, özel gereksinimli vatandaşları sorunları dinleyerek, "Yaşamın her alanında engelleri kaldırmak, engelsiz bir hayat inşa etmek hepimizin elinde. Hayat hepimizin ve bunun bir gün değil, her gün farkındayız" dedi. - BİLECİK

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