Başkan Bakıcı Semerkant Derneği Muhabbet Gecesine Katıldı

Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, Semerkand Derneği tarafından düzenlenen muhabbet gecesine katıldı.



Bozüyük Belediyesi Metristepe Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen muhabbet gecesine Başkan Bakıcı'nın yanı sıra, Bozüyük Semerkand Derneği Başkanı İsmail Durmuş, Belediye Başkan Yardımcısı Ali Avcıoğlu, Bilecik İl Genel Meclisi Üyesi Nizamettin Çam, dernek Üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan gecede konuşan dernek Başkanı İsmail Durmuş, "Böylesine güzel bir akşamda bizler ile birlikte olan başta Belediye Başkanım Fatih Bakıcı'ya olmak üzere tüm misafirlerimize teşekkür ediyorum" dedi. Konuşmasının ardından Durmuş programın hazırlanmasında destek veren Bozüyük'ün iş adamlarına ve esnaflarına da teşekkür plaketi takdim etti. Ardından sahne ye davet edilen Dursun Ali Erzincanlı okuduğu birbirinden güzel şiirler ile salondakileri oldukça duygulandırdı. Erzincanlı, Bozüyük'te bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Erzincanlı'nın ardından ise kum sanatçısı Veysel Çelikdemir kum tanelerinden yaptığı show ile salonda uzun süre alkış aldı.



Muhabbet gecesinde Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, Semerkand Derneği üyeleri ile bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Soğuk kış gününde gönüllerimizi ısıtan bir akşam yaşadık. Emekleri için tüm dernek üyelerine teşekkürlerimi sunuyorum" dedi. - BİLECİK