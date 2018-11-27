Başkan Bakıcı, Çarşı Mahalle'de İncelemelerde Bulundu

Bilecik'in Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, Çarşı Mahalle'de tamamlanan asfaltlama ve parke taşı çalışmalarını gezerek incelemelerde bulundu.

Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, beraberindeki Başkan Yardımcısı Ali Avcıoğlu ile birlikte Çarşı Mahalle'de asfalt ve kilit taşı yapımı tamamlanan cadde ve sokakları gezerek incelemelerde bulundu. Belediye personelinden yapılan çalışmalar ile ilgili bilgi alan Başkan Bakıcı, çalışmalarda gördüğü eksiklerin giderilmesi konusunda talimat verdi. Çarşı Mahalle'de vatandaşlarla da görüşen Başkan Bakıcı, bir kahvehanede mahalle sakinleri ile birlikte çay içerek sohbet etti. Mahallede ayrıca çat kapı ev ziyaretleri de yapan Başkan Bakıcı, 90 yaşındaki Gülizar Kaplan ve eşini evinde ziyaret etti. Gülizar nine ile geçmişten geleceğe sıcak ve samimi bir sohbet gerçekleştiren Başkan Bakıcı, Gülizar nineni hatıralarını dinledi. - BİLECİK