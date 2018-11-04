Başkan Bahçeci, Ahi Evran Külliyesi İnşaatını İnceledi

Kırşehir Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, şehrin yaşamı, ekonomisi, eğitimi, kültürel faaliyetleri, tarihi dokusu ile her şeyi bir bütün halinde değerlendirerek çalıştıklarını bildirdi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Belediye Başkanı Bahçeci, Ahi Evran Külliyesi inşaatını inceledi.

Teknik personelden proje ve devam eden işlemler hakkında bilgiler alan Bahçeci, çevredeki esnaflarla da görüşerek onların talep ve görüşlerini dinledi.

Vatandaşların taleplerini, sorunlarını bir bir dinleyerek birlikte çözüm yolları ürettiklerini, yaptıkları projelerde istişare, görüşme ve ortak akıl çerçevesinde hareket ettiklerini anımsatan Bahçeci, şunları kaydetti:

"Ahi Evran Külliyesi projemiz planladığımız şekilde devam ediyor. Külliye projesinin yanı sıra kentin 14 mahallesinde yaşayan yediden yetmişe kadın erkek herkes ile bir aileymiş gibi hareket ediyoruz. Ailenin tüm fertlerinin en iyi şartlarda hayatını sürdürmesi için mesai kavramı gözetmeksizin çalıştık ve çalışmaya da devam ediyoruz. Rabb'im bizleri utandırmasın. Biz belediyeciliği sadece altyapı, üst yapı, yeşil alan olarak algılamıyoruz, şehri bir bütün olarak bakıyoruz. Şehrin yaşamı, ekonomisi, eğitimi, kültürel faaliyetleri, tarihi dokusu ile her şeyi bir bütün halinde değerlendirerek çalışıyoruz. Başarımız, toplumla birlikte hareket etmemizden kaynaklanıyor. Halk da bunu hissediyor. Biz 'Birlikte başarıyoruz' diyoruz ama hakikaten birlikte her şeyi yapıyoruz. Vatandaşın onayı olmazsa bir yerde tıkanırsınız. Biz halkımızın onayıyla birlikte bu şehri geleceğe taşıyoruz. Biz şehrimizi geleceğe hazırlıyoruz ve güçlü bir altyapı kurmadan geleceğe hazır olamazdık. Alt yapısını tamamını yeniledik. Şehrimizin içme suyu sorununu kökten çözüme kavuşturduk. Kırşehir'e önemli hizmetler kazandırdık ve yeni projelerimiz ile bunu devam ettireceğiz."