Başkan Babaoğlu'ndan 'Çanakkale Türküsü'
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Başkan Babaoğlu'ndan 'Çanakkale Türküsü'

19.03.2021 02:09 | Son Güncelleme: 19.03.2021 02:18

Başkan Babaoğlu'ndan 'Çanakkale Türküsü' Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu, 18 Mart Çanakkale Zaferinin 106.yılı vesilesiyle tüm şehitlere atfen 'Çanakkale Türküsünü' okudu.

Başkan Babaoğlu'ndan 'Çanakkale Türküsü'

SAKARYA - Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu, 18 Mart Çanakkale Zaferinin 106.yılı vesilesiyle tüm şehitlere atfen 'Çanakkale Türküsünü' okudu.

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106'ncı yılında Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu, dinleyenleri her zaman duygulandıran Çanakkale Türküsünü seslendirdi. Stüdyoda yapılan çekimlerin ardından hazırlanan klipte, Çanakkale Savaşına ait görüntüler yer aldı. Görüntüleri sosyal medya hesaplarından paylaşan Başkan Turgut Babaoğlu'nun bu videosu kısa sürede büyük ilgi gördü. Babaoğlu paylaşımda, "18 Mart Çanakkale Zaferinin 106.yılında bu toprakları bize vatan yapan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, tüm Aziz Şehitlerimizi saygıyla ve rahmetle anıyorum. Şehitlerimizin ruhları şad, mekanları cennet olsun" ifadelerine yer verdi.

Başkan Babaoğlu'ndan 'Çanakkale Türküsü'
Başkan Babaoğlu'ndan 'Çanakkale Türküsü'
Başkan Babaoğlu'ndan 'Çanakkale Türküsü'
Başkan Babaoğlu'ndan 'Çanakkale Türküsü'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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