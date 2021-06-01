Başkan Aygün'den konuklarına taşköprü aspir yağı

Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, makamında ağırladığı konuklarına Taşköprü aspir yağı hediye etti.

Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, makamında ağırladığı konuklarına Taşköprü aspir yağı hediye etti.

Rize Platformu Başkanı Kenan Alan ve Çaykur Tanıtım ve Reklam Sorumlusu Mustafa İstipoğlu, Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün'ün makamına konuk oldu. Konuklarına tarımsal kalkınma projesi ile ilgili bilgiler veren Başkan Aygün, Taşköprü aspir yağını da takdim etti. Alan ve İstipoğlu da Başkan Aygün'ün iki yıllık süreçte Derince'ye çok önemli projeler kazandırdığını belirterek, tarımsal kalkınma hamlesinin örnek nitelik taşıdığını ifade etti. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı