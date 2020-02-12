Başkan Aydıner radyoda canlı yayına katıldı

12.02.2020 12:13 | Son Güncelleme: 12.02.2020 12:13

Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, Dj Ali ile birlikte İstanbul'un ilk gençlik radyosu BAYGEM Radyo'da canlı yayın yaptı.



Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner ve Dj Afrikalı Ali, İstanbul'un ilk gençlik radyosu BAYGEM Radyo'da canlı yayında bir araya geldi. Bayrampaşa'da hayata geçirdiği ve planladığı projeleri anlatan Aydıner, yayının sonunda Afrikalı Ali'ye sürpriz yaptı. Pasta keserek Afrikalı Ali'nin doğum gününü kutlayan Başkan Aydıner, "Hoş sohbeti için Ali kardeşime ve yayını organize eden Kral Fm eski Dj'si Melih Kurtuluş'a (Melih'in Sevgi Çemberi) teşekkür ediyorum" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA