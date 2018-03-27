Başkan Ayaz, Ak Kadınlarla Bir Araya Geldi

AK Parti Başiskele Kadın Kolları teşkilatı ile istişare toplantısında bir araya gelen Başiskele Belediye Başkanı Hüseyin Ayaz, "Başiskele'de yaptığımız siyasetin her alanında kadınlarımıza yer veriyoruz" dedi.

Başisekele Belediye Başkanı Hüseyin Ayaz, AK Parti Başiskele Kadın Kolları teşkilatı üyleri ile düzenlenen istişare toplantısında bir araya geldi. Düzenlenen toplantıda kadınlarla fikir alış verişinde bulunan Başkan Ayaz, ilçede yapılan çalışmalar hakkında bilgiler aktardı. AK Parti Başiskele Kadın Kolları üyelerinin önerilerini ve sorunlarını dinleyen Ayaz, ilçede yapılması planlanan projeler hakkında da bilgi verdi.

İlçe için verdikleri emeklerden dolayı AK Parti Kadın kolları yönetimine teşekkür eden Başkan Ayaz, kadının toplumsal hayattaki önemine vurgu yaparak, "Başiskele'de yaptığımız siyasetin her alanında kadınlarımıza yer veriyoruz. Ak Partimiz ile birlikte, ülkemizde büyük toplumsal kalkınmada kadının yeri yadırganamaz" dedi. - KOCAELİ