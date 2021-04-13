Başkan Avcı Ramazan davulcularına sahip çıktı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Başkan Avcı Ramazan davulcularına sahip çıktı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Başkan Avcı Ramazan davulcularına sahip çıktı

Altıeylül Belediyesi'nde merkez mahalle muhtarları ile bir araya gelen Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, Ramazan Ayı'nda bahşiş toplayamayacak olan Ramazan davulcularına müjdeyi verdi.

Oruç tutmak sağlığı nasıl etkiler, 30 gün oruç tutan bir insanın vücudunda neler olur? İşte tüm merak edilenler
Oruç tutmak sağlığı nasıl etkiler, 30 gün oruç tutan bir insanın vücudunda neler olur? İşte tüm merak edilenler
ABD Başkanı Biden'dan dikkat çeken Ramazan mesajı! Nûr Suresi'nden 35. ayeti paylaştı
ABD Başkanı Biden'dan dikkat çeken Ramazan mesajı! Nûr Suresi'nden 35. ayeti paylaştı

Altıeylül Belediyesi'nde merkez mahalle muhtarları ile bir araya gelen Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, Ramazan Ayı'nda bahşiş toplayamayacak olan Ramazan davulcularına müjdeyi verdi.

Geçmişten günümüze Ramazan Ayı kültürümüzün içinde yer alan Ramazan Davulcuları, pandemi sürecinde bir takım zorluklar yaşamış ve virüsün yayılımını önleyebilmek için bahşiş toplanması da yasaklanmıştı. Bu zorlu süreçte Ramazan davulcularına destek olmak isteyen Altıeylül Belediyesi, Başkan Avcı liderliğinde önemli bir karara imza atarak Ramazan Davulcuları'nın hesaplarına 2 Bin Türk Lirası bayram harçlığı yatırma kararı aldı.

Başkan Avcı'dan sevindiren müjde

Pandemi sürecinde olası bulaşların önüne geçebilmek için daha önce de Ramazan davulu ve bahşiş toplama yasaklanmıştı. Bu konu da Merkez mahalle muhtarlarıyla istişarelerde bulunan Başkan Avcı, en önemli konulardan birisi olan Ramazan davulu meselesini de istişare ettiklerini dile getirerek "Geçen sene İçişleri Bakanlığımız aldığı bir karar ile Ramazan davulunu yasaklamıştı. Yine aynı şekilde Ramazan davulu çalan vatandaşlarımızın bahşiş toplamalarının yasak olduğu bilgisi gelmiş oldu. Biz de Altıeylül Belediyesi olarak vatandaşlarımızı bu Ramazan güzelliğinden mahrum etmeyelim düşüncesiyle muhtarlarımızla beraber istişare ettik. Geçmiş senelerde kim nerede çalıyorsa, yine aynı kişiler aynı yerde davul çalma işini yapmış olacaklar. Bayramdan önce de inşallah ALGEM kanalımızla bu davul çalan vatandaşlarımızın banka hesaplarına 2 Bin TL ödeyerek bayram harçlıklarını vermiş olacağız" dedi. - BALIKESİR

Başkan Avcı Ramazan davulcularına sahip çıktı
Başkan Avcı Ramazan davulcularına sahip çıktı
Başkan Avcı Ramazan davulcularına sahip çıktı
Başkan Avcı Ramazan davulcularına sahip çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Türker Ertürk Mevlüt Çavuşoğlu Alparslan Türkeş
Magazin Nur Sürer Burak Deniz Demet Özdemir Caner Cindoruk
Spor Mesut Özil Cüneyt Çakır Yılmaz Vural Emre Belözoğlu Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Başkan Avcı Ramazan davulcularına sahip çıktı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.4.2021 15:46:40. #1.15#
title