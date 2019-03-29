Başkan Atilla'dan, Esnaf Ziyareti

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla, esnafı ziyaret etti.

Atilla, otobüs firmaları temsilcileri ve esnafla görüşerek taleplerini dinledi.

Sorunları çözmek için çalıştıklarını belirten Atilla, "Büyükşehir Belediyemiz tarafından otogarın bakım ve onarımını yapacağız. Bu sayede otogarımız, şehrimize yakışır, modern hale dönüşecek. Hemşehrilerimize en iyi hizmeti sunmaya gayret ediyoruz" dedi.

Merkez Kayapınar ilçesinde 3. Oto Tamirciler Sanayi Sitesini ziyaret eden Atilla, istişareye önem verdiklerini, ziyaretlerde, sorunları tespit edip çözüm ürettiklerini söyledi.

Atilla, "Hemşehrilerimizin görüşlerine başvurarak projelerimizi şekillendiriyoruz. Gönül belediyeciliğiyle hizmet ediyoruz. Hemşehrilerimiz isteklerini iletiyor, biz de çözüm odaklı çalışma prensibi gereği imkanlar dahilinde sorunları çözmeye gayret ediyoruz." diye konuştu.

Esnaf ise Atilla'ya Büyükşehir Belediyesi'nin çalışmaları için teşekkür etti.

Kaynak: AA