Başkan Atay lokma hayrına katıldı

Ata Mahallesi Muhtarı Bayram Ali Akay'ın muhtarlık önünde düzenlediği lokma hayrına Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay katıldı.

Ata Mahallesi Muhtarı Bayram Ali Akay'ın muhtarlık önünde düzenlediği lokma hayrına Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay katıldı. Başkan Atay, vatandaşa hem lokma ikram etti, hem de Ata Mahallesi sakinlerinin isteklerini dinledi.

Ata Mahallesi Muhtarı Bayram Ali Akay, İzmir Depremi'nde hayatını kaybeden 114 vatandaş için muhtarlık hizmet binası önünde lokma hayrı gerçekleştirdi. Lokma hayrına katılan vatandaşlar, Başkan Atay'la sohbet edip taleplerini dile getirdi.

Efeler Belediye Başkanı M. Fatih Atay, Ata Mahallesi Muhtarı Akay'dan mahallelinin sorunları hakkında bilgiler aldı. Başkan Atay, Efeler Belediyesi olarak tüm mahalle muhtarlarıyla uyum içinde çalışmaya devam edeceklerini dile getirdi. Atay, "Muhtarımız Bayram beye depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımızı düşünerek hayır gerçekleştirdiği için teşekkür ederim. Bu felaket nedeniyle hepimizin canı yandı. Umarım bir daha böyle bir felaket yaşamayız" dedi. Muhtar Akay ise hayra katılan Efeler Belediye Başkanı Atay'a teşekkür ederek, hem başkanın halkla iç içe olmasından hem de Efeler Belediyesi'nin çalışmalarından çok memnun olduklarını ifade etti. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı