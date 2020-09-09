Başkan Atay çalışmalar için sahada
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Başkan Atay çalışmalar için sahada

Efeler Belediyesi gerçekleştirilen çalışmalarla kentin çehresini değiştirmeyi sürdürüyor.

Başkan Atay çalışmalar için sahada
09.09.2020 09:35 | Son Güncelleme: 09.09.2020 09:39

Efeler Belediyesi gerçekleştirilen çalışmalarla kentin çehresini değiştirmeyi sürdürüyor. Başkan Mehmet Fatih Atay, yapımları devam eden Matematik Parkı ve Efe Bakkal projelerinin şantiyelerini ziyaret etti. Çalışmalarla ilgili birim müdürlerinden bilgi alan Başkan Atay, Meşrutiyet Mahallesi'nde devam eden yol yapım çalışmalarında da incelemelerde bulundu.

Efeler Belediyesi, Başkan Mehmet Fatih Atay'ın talimatlarıyla kent genelinde yoğun çalışmalara devam ediyor. Ülke genelinde yankı bulan eğitim turizmi projesi Matematik Parkı ve yerel üreticiler ile ev hanımlarının ürettikleri ürünlerin uygun fiyatlarla vatandaşa sunulacağı Efe Bakkal projesinin gerçekleştirilmesi için sahada yoğun çaba sarf eden Efeler Belediyesi, her 2 projeyi de en kısa sürede Efeler halkının hizmetine sunmayı planlıyor. Efeler Belediye Başkanı M. Fatih Atay, beraberindeki birim müdürleri ile birlikte çalışmaların ilerleyişini yerinde incelemek amacıyla saha çalışanlarını ziyaret etti. İnşaatlarla ilgili bilgi alan Başkan Atay, çalışanlara ortaya koydukları özverili performansları için teşekkür etti.

Daha sonra beraberindekilerle Meşrutiyet Mahallesi'nde yapılan üst yapı çalışmalarını inceleyen Başkan Atay burada yaptığı konuşmada, "Efeler Belediyesi olarak ilçemize büyük değer katacağına inandığımız Matematik Parkı ve Efe Bakkal projelerini bir an önce tamamlamak için hızla çalışıyoruz. Beni mutlu eden şey sahada çalışan arkadaşlarımızın projeyi sahiplenmeleri ve nasıl önemli işler yaptıklarının bilinci ile ter dökmeleridir. Bu mutlulukla ve emeklerle inşa edilen bu alanların, Efeler halkının mutluluğuna da katkı sağlayacağını düşünüyorum. Öte yandan mahallelerimizde üst yapı atılımlarımıza durmaksızın devam ediyoruz, Efeler'in her köşesi hak ettiği hizmeti almaya devam ettikçe Marka Kent Efeler hedefimize hızla ulaşacağımıza inanıyorum" dedi. - AYDIN

Kaynak: İHA

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