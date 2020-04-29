Başkan Atam'dan Ankara Barosu'na tepki
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Başkan Atam'dan Ankara Barosu'na tepki

Ankara Baro Başkanı Ahmet Atam, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ile Ankara Barosu arasında yaşanan tartışmaya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Başkan Atam'dan Ankara Barosu'na tepki
29.04.2020 13:29 | Son Güncelleme: 29.04.2020 13:29

Ankara Baro Başkanı Ahmet Atam, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ile Ankara Barosu arasında yaşanan tartışmaya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Atam, "Halkın büyük çoğunluğunun Müslüman olduğu ülkemizde; İslam dinine karşı, 'çağlar öncesinin sesi' şeklinde veya başka şekillerdeki ifadelerle yapılan saldırıları, aşağılayıcı yorumları ve sözleri kabul etmek mümkün değildir. İnanır veya inanmazsınız sizin tercihiniz. Fakat bir taraftan 'insan hak ve özgürlüklerinin savunucusuyum' derken bir yandan da insanların kutsalları üzerinden bu tür bir yaklaşım ve açıklama, bu dine inanan kişilere karşı yapılmış saygısızlıktır ve kabul edilemez" dedi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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