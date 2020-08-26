Başkan Ataç yol ve kaldırım çalışmalarını inceledi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Başkan Ataç yol ve kaldırım çalışmalarını inceledi

İlçede devam eden yol ve kaldırım çalışmalarını yerinde inceleyan Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, "İlçemizin üstyapısını daha iyi noktalara getirebilmek için yoğun bir tempoyla çalışıyoruz" dedi.

Başkan Ataç yol ve kaldırım çalışmalarını inceledi
26.08.2020 14:00 | Son Güncelleme: 26.08.2020 14:05

İlçede devam eden yol ve kaldırım çalışmalarını yerinde inceleyan Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, "İlçemizin üstyapısını daha iyi noktalara getirebilmek için yoğun bir tempoyla çalışıyoruz" dedi.

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, ilçe genelinde devam eden üstyapı çalışmalarını inceledi. Tepebaşı Belediye Başkan Yardımcısı Bülent Rıfkı Ustaoğlu ile birlikte Derman Caddesi'nde sürdürülen çalışmaları inceleyerek Fen İşleri Müdürlüğü yetkililerinden bilgiler alan Başkan Ataç, çalışanlara da kolaylıklar diledi.

Kentte sürdürülen üstyapı çalışmalarına ilişkin bir değerlendirmede bulunan Başkan Ataç, "Fen İşleri Müdürlüğümüz ile ilçemizin genelinde üstyapı çalışmalarımız devam ediyor. Yaşam alanlarımızda sorunsuz bir üstyapı oluşturabilmek adına titizlikle çalışıyoruz. Sorun oluşan noktalar belirlendikten sonra hızla iyileştiriliyor. Belirlenen program çerçevesinde yaz sezonunu yoğun bir tempo ile sürdüreceğiz" diye konuştu.

Öte yandan asfalt çalışmaları Fevziçakmak Mahallesi Fenerli, Ertuğrul, Ertorun, Kenan, Çiftehan, Erdal, Eryiğit, Aldemir ve Akkale Sokak, Şarhöyük Mahallesi Teymen Hepigler ve Sarı Sokak, Uluönder Mahallesi Mehmet Akif ve Barbaros İlkokulu (set yapımı), Şirintepe Mahallesi Avcılık ve Demirel Sokak, Şeker Mahallesi 4564. Sokak'ta devam ediyor.

Kaldırım, kilit taş ve bordür çalışmaları ise Çamlıca Mahallesi Donatım ve Atalar Sokak, Batıkent Mahallesi Leventoğlu, Gülensu, Altıparmak, Kevser, Durusoy ve Aytekin Sokak, Ömerağa Mahallesi Turgut Reis Caddesi ve Yılmazlar Sokak, Şirintepe Mahallesi Akarsu ve Abadan Sokak, Şeker Mahallesi Bolbay Sokak, Esentepe Mahallesi Diksu Sokak, Uluönder Mahallesi Yunus Emre Devlet Hastanesi çevresi, Hoşnudiye Mahallesi 732. Sokak, Mamure Mahallesi Şenlik Sokak, Ertuğrulgazi Mahallesi Hakan Balcı Sokak'ta tüm hızıyla sürüyor.

Ayrıca üstyapı çalışmaları çerçevesinde yol iyileştirme, stabilize, freze ve mekanik serim çalışmaları da Çamlıca, Şeker, Yusuflar, Takmak, Fatih ve Sazova mahallelerinde gerçekleştiriliyor.

Mahalle sakinleri de gerçekleştirilen çalışmalardan dolayı memnuniyetlerini belirtiyor. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

TikTok'un en çok para kazanan fenomenleri belli oldu Magazin
TikTok'un en çok para kazanan fenomenleri belli oldu
Hitler'den kaçıp Türkiye'ye sığınan Alman mimar Bruno Taut'un villası 95 milyon TL'ye satışa çıktı Ekonomi
Hitler'den kaçıp Türkiye'ye sığınan Alman mimar Bruno Taut'un villası 95 milyon TL'ye satışa çıktı
İmamoğlu'nun canlı yayında atıştığı isimden bomba iddia: CHP'den istifa edecek Politika
İmamoğlu'nun canlı yayında atıştığı isimden bomba iddia: CHP'den istifa edecek
Oyuncu Büşra Develi, sevgilisiyle dudak dudağa pozunu paylaştı Magazin
Oyuncu Büşra Develi, sevgilisiyle dudak dudağa pozunu paylaştı
Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu, resti çekti: Serenay Sarıkaya varsa ben yokum Magazin
Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu, resti çekti: Serenay Sarıkaya varsa ben yokum
Ünlü sunucu Bircan Bali, ilk bebeğini kucağına aldı Magazin
Ünlü sunucu Bircan Bali, ilk bebeğini kucağına aldı
Lüks sitenin 11. katında oturan vatandaş, süs havuzuna düşerek can verdi
Lüks sitenin 11. katında oturan vatandaş, süs havuzuna düşerek can verdi
MHP milletvekili herkesin sıklıkla kullandığı sözün patentini aldı
MHP milletvekili herkesin sıklıkla kullandığı sözün patentini aldı
Kız kardeşinin boğazını kesip defalarca bıçaklamıştı! Nedeni, laubali davranmasıymış
Kız kardeşinin boğazını kesip defalarca bıçaklamıştı! Nedeni, laubali davranmasıymış
Sosyal medyada infiale neden olan hesabın sahibi 'Pişmanım' deyip dua istedi
Sosyal medyada infiale neden olan hesabın sahibi "Pişmanım" deyip dua istedi
Rusya'dan Türkiye'ye 'Ortak helikopter üretimine açığız' çağrısı
Rusya'dan Türkiye'ye "Ortak helikopter üretimine açığız" çağrısı
Kilis koronaya teslim! 75 mahallenin 61'inde vakaya rastlandı
Kilis koronaya teslim! 75 mahallenin 61'inde vakaya rastlandı
Kuyumculardan vatandaşlara uyarı: Altın fiyatlarında düşüş devam edecek
Kuyumculardan vatandaşlara uyarı: Altın fiyatlarında düşüş devam edecek
Melih Gökçek 'kel kafa' diyerek CHP'li Faik Öztrak'ı kastetmiş
Melih Gökçek "kel kafa" diyerek CHP'li Faik Öztrak'ı kastetmiş
Gaziantep'te tartıştıkları öğrenilen karı koca, intihar ederek hayatlarına son verdi
Gaziantep'te tartıştıkları öğrenilen karı koca, intihar ederek hayatlarına son verdi
Son Dakika: Ankara'da koronavirüs tedbirleri kapsamında sünnet düğünü, nişan ve kına geceleri yasaklandı
Son Dakika: Ankara'da koronavirüs tedbirleri kapsamında sünnet düğünü, nişan ve kına geceleri yasaklandı
Kayısı çekirdeği Malatya ekonomisine yıllık 20 milyon dolar katkı sağlıyor
Kayısı çekirdeği Malatya ekonomisine yıllık 20 milyon dolar katkı sağlıyor
Musa Orhan'ın tahliye edilmesine İpek Er'in babası isyan etti: Taciz, tecavüz delil olarak yetmiyor mu?
Musa Orhan'ın tahliye edilmesine İpek Er'in babası isyan etti: Taciz, tecavüz delil olarak yetmiyor mu?
Denizlerin kırmızı etli balığı palamut, tanesi 10 liradan tezgahlara indi
Denizlerin kırmızı etli balığı palamut, tanesi 10 liradan tezgahlara indi
Üç zamanlı tarife ile elektrik kullanımı saat 22.00'den sonra daha da ucuzluyor
Üç zamanlı tarife ile elektrik kullanımı saat 22.00'den sonra daha da ucuzluyor
Son Dakika: Tecavüzle suçlanan Uzman Çavuş Musa Orhan'ın tahliyesine yapılan itiraz reddedildi
Son Dakika: Tecavüzle suçlanan Uzman Çavuş Musa Orhan'ın tahliyesine yapılan itiraz reddedildi
Vietnamlı adamın 80 yıldır yıkamadığı saçları 5 metreyi aştı
Vietnamlı adamın 80 yıldır yıkamadığı saçları 5 metreyi aştı
Sürüye saldıran aç kurtlar keçileri telef etti
Sürüye saldıran aç kurtlar keçileri telef etti
Sokak ortasında kafede oturanların yanında tuvaletini yapan kadın güvenlik kamerasına yakalandı
Sokak ortasında kafede oturanların yanında tuvaletini yapan kadın güvenlik kamerasına yakalandı
Son Dakika: Uruguaylı futbolcu Mauricio Lemos, resmen Fenerbahçe'de
Son Dakika: Uruguaylı futbolcu Mauricio Lemos, resmen Fenerbahçe'de
Bayburt'ta pozitif vakaların bulunduğu ikametler şerit çekilerek karantinaya alındı
Bayburt'ta pozitif vakaların bulunduğu ikametler şerit çekilerek karantinaya alındı
Arkadaşının eşini otele davet etti! Koca, 'Harama göz diktin' deyip meydan dayağı attı
Arkadaşının eşini otele davet etti! Koca, 'Harama göz diktin' deyip meydan dayağı attı
Köpeği motoruna bağlayıp yol boyunca sürükledi
Köpeği motoruna bağlayıp yol boyunca sürükledi
Kim Kardashian, pembe renkli iddialı bikinisiyle objektiflere takıldı
Kim Kardashian, pembe renkli iddialı bikinisiyle objektiflere takıldı
Kamu personeli için getirilen uzaktan, dönüşümlü ve esnek çalışma nasıl olacak? İşte madde madde ayrıntıları
Kamu personeli için getirilen uzaktan, dönüşümlü ve esnek çalışma nasıl olacak? İşte madde madde ayrıntıları
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Murat Kurum Fatih Dönmez Fahrettin Koca Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Sezen Aksu Beren Saat Cüneyt Arkın
Spor Ali Koç Jose Sosa Malcolm Thomas Hamza Hamzaoğlu Fabio Alves Da Silva
Daha Fazla Kaza Karar Gaziantep Barcelona
Şu an buradasınız: Başkan Ataç yol ve kaldırım çalışmalarını inceledi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.8.2020 14:29:38. #1.15#
title