Başkan Ataç Uluderelilerle buluştu

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Uludereliler Sosyal Dayanışma Derneği Başkanı Mehmet Dinçel ve beraberindekilerle bir araya geldi.

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya gelmeye devam ediyor. Uludereliler Sosyal Dayanışma Derneği Başkanı Mehmet Dinçel, Uludere Mahalle Muhtarı Hasan Hüseyin Akçalı ve beraberindekiler, Başkan Ataç'ı makamında ziyaret etti. Dernek Başkanı Dinçel, ziyaret sırasında Başkan Ataç'a dernek faaliyetleri hakkında bilgi vererek, misafirperverliğinden dolayı teşekkür etti.

Başkan Ataç da, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Dinçel ve beraberindekilere çalışmalarında başarılar diledi. Ziyaret, günün anısına hatıra fotoğrafı çekinilmesiyle sona erdi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA