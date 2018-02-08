Başkan Ataç Ev Ziyaretlerine Devam Ediyor

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, vatandaşların daveti üzerine ev ziyaretlerine devam ediyor.

Başkan Ataç, Fevzi Çakmak mahallesinde ikamet eden Fatma Şentürk'ün evine konuk oldu. Ataç, evde toplanan mahallelilerle de uzun süre sohbet etti. Başkan Ataç, her zaman ev ziyaretlerine önem verdiğini söyledi. Başkan Ataç, "Söylediğim gibi vatandaşa dokunabilmek çok önemlidir. Her fırsatta evlerine, etkinliklerine gelmeye çalışıyorum. Buradaki sohbetlerimizde gelen istek ve öneriler çok önemli. Bizim görmediklerimizi vatandaşımız görebiliyor. Biz de eksiklikleri bu doğrultuda gidermeye gayret ediyoruz" dedi.

Başkan Ataç'a ziyareti için teşekkür eden Şentürk de "Uzun zamandır Başkanımız Ahmet beyi misafir etmek istiyordum. Kısmet bugüneymiş. Çalışmalarında başarılar diliyorum" diye konuştu.

Başkan Ataç, nazik daveti için ev sahibi Fatma Şentürk'e teşekkür etti. Ev ziyareti Başkan Ataç ve mahallelilerin hatıra fotoğrafı çektirmesiyle son buldu. - ESKİŞEHİR