Başkan Atabay'dan Özlem Çerçioğlu'na Destek

Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay, Aydınspor 1923 futbolcuların gerçekleştirdiği eylemde Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na yönelik sarf edilen sözler nedeniyle özür dilenmesi gerektiğini belirtti.

BAL ekiplerinden Aydınspor 1923'lü futbolcuların geçtiğimiz günlerde Atatürk Kent Meydanı'nda gerçekleştirdikleri eylemde Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na yönelik olarak küfürlü sözler kullanılmasının kabul edilemez olduğunu ifade eden Başkan Atabay, "Sporcu ve spor yöneticisi düzgün ve ahlaklı olmalıdır. Olmalıdır ki; gençlere iyi örnek olsun. Yapılan idari bir işlem için hak aramak veya itiraz etmek, böyle kaba kuvvet gösterisi ve küfürle olmaz, olmamalıydı. Aydın Büyükşehir Belediyesi gibi çok önemli bir kurumun başına ezici bir halkoyu ile seçilen Özlem Çerçioğlu, her olayı çözdüğü gibi, eşit ve adaletli yaklaşım tarzı ile bu sorunu da çözerdi. Eğer tarzınız bu şekilde olmasaydı. Şimdi zaman özür dileme zamanıdır. Hem Başkan Çerçioğlu'ndan, hem de kamuoyundan özür dileyin. ve topluma şunu gösterin; hak aramak, böyle olmaz. Şu da bilinmelidir ki, başta tüm CHP'li belediye başkanları ve CHP örgütleri Özlem Çerçioğlu'nun yanındadır" dedi. - AYDIN