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Başkan Atabay, çalışmaları yerinde inceledi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Başkan Atabay, çalışmaları yerinde inceledi

Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay, belediye ekipleri tarafından sürdürülen çalışmaları yerinde denetledi.

Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay, belediye ekipleri tarafından sürdürülen çalışmaları yerinde denetledi.

Didim Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından Akyeniköy Mahallesi sanayi sitesi mevkiinde sürdürülen yol çalışmalarını ve Altınkum Yalı Caddesinde gerçekleştirilen bakım onarım faaliyetlerini denetleyen Başkan Atabay, çalışmalarla ilgili bilgiler aldı.

Didim Belediyesi'nin mega projeleri arasında yer alan Amfi Tiyatro'nun çalışmalarını yerinde denetleyen ve çalışmalar hakkında bilgiler alan Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay, "Mega projelerimiz arasında yer alan Amfi Tiyatro inşaatımız 2,5 koyda başladı. Çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. 2022 yazında ilk etkinliğimizi gerçekleştireceğiz" dedi.

"Halkımızla iç içeyiz"

Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay, Didim Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından Mersindere Mahallesi'nde gerçekleştirilen ağaç budama, Yalıköy Mahallesinde gerçekleştirilen Park yapımı ve Cumhuriyet Caddesinde gerçekleştirilen peyzaj çalışmalarını da yerinde denetledi. Çalışmaları denetlerken bölgede yaşayan vatandaşlarla bir araya gelerek sohbet edip, istişarelerde bulunan Başkan Atabay, "Göreve geldiğimiz günden bu yana vatandaşlarımızla iç içe olduk. Halkımızın talepleri ve isteklerini değerlendirip, imkanlarımız doğrultusunda çalışmalarımızı gerçekleştirdik. Kentimizde yaşayan vatandaşlarımızın yaşam kalitesini yükseltecek projeler üretmeye devam edeceğiz" dedi. - AYDIN

Başkan Atabay, çalışmaları yerinde inceledi

Başkan Atabay, çalışmaları yerinde inceledi

Başkan Atabay, çalışmaları yerinde inceledi

Başkan Atabay, çalışmaları yerinde inceledi

Başkan Atabay, çalışmaları yerinde inceledi

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