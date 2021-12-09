BAŞKAN ASYA, CUMHURİYET ORTAOKULU ÖĞRETMENLERİ İLE BİR ARAYA GELDİ Belediye Başkanı Feyat Asya okul ziyaretleri kapsamında Cumhuriyet Ortaokulunu ziyaret ederek burada görev yapan öğretmenlerle bir araya geldi. Okul Müdürü Celal Çetin ve öğretmenlerle belediye hizmetleri üzerine bilgi veren Başkan Asya, onların merak ettiği konuları açıklığa kavuşturdu. Eğitimcilerin sorularını yanıtlayan Başkan Asya, ziyaret anısına hediye takdiminde bulundu. Başkan Asya okuldan ayrılırken etrafını saran çocuklarla sohbet edip taleplerini dinledi.

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