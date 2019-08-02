Başkan Arıkan, "İlimizin içme suyu ihtiyacını karşılamak için ilave kaynak arayışlarımız sürüyor"

BİNGÖL (İHA) –Bingöl'ün içme suyu ihtiyacını karşılamak için ilave kaynak arayışlarının sürdüğünü belirten Belediye Başkanı Erdal Arıkan, "Gerek Metan bölgesinde gerekse Karlıova bölgesinde incelemelerde bulunuyoruz. Bu kapsamda teknik ekibimizle birlikte Kartal Dağı eteklerinde ön araştırma yaptık" dedi.

Bingöl Belediye Başkanı Erdal Arıkan, Kürük isale hattına ilave kaynak sağlama arayışları kapsamında Karlıova'nın Kartal dağı eteklerinde incelemelerde bulundu. Teknik ekibiyle birlikte kilometrelerce yürüyerek suyun aktığı güzergahı takip eden Başkan Arıkan, saha incelemesi ve ön araştırma yaptı. Teknik incelemenin ardından ilçeye bağlı Kaynak Köyü'ne geçen Arıkan, burada vatandaşlarla bir araya gelerek kaynak suyu hakkında bilgi aldı.

Kartal Dağı eteklerinden akan suyun doğal ve içebilir seviyede olduğunu vurgulayan Belediye Başkanı Erdal Arıkan, "İlimizin içme suyu ihtiyacını karşılamak için ilave kaynak arayışlarımız sürüyor. Gerek Metan bölgesinde gerekse Karlıova bölgesinde incelemelerde bulunuyoruz. Bu kapsamda teknik ekibimizle birlikte Kartal Dağı eteklerinde ön araştırma yaptık. İlçeye bağlı Kaynak ve Bahçe köylerine akan su, kısmen bahçe ve arazi sulamasında kullanılıyor. Kalan tüm kaynak tamamen boşa akıyor" diye konuştu.

Kürük isale hattında yaklaşık 15 kilometre mesafede bulunan kaynaktan ilave alınabileceğini ifade eden Başkan Arıkan, "Burada yaptığımız teknik inceleme sonrasında bu kaynaktan Kürük isale hattımıza saniyede 300 litre olacak şekilde ilave kaynak alabileceğimizi ön görüyoruz. Bu kapsamda DSİ ve ilgili kurumlarımızla geniş kapsamlı bir araştırma yapacağız. Alanda fizibilite araştırması yapılacak ve olumlu sonuç alınması halinde Kürük isale hattımıza ilave kaynak sağlanacak" şeklinde konuştu. - BİNGÖL

Kaynak: İHA