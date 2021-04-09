Başkan Arif Teke: "Kur'an kursu öğrencileri bizi biz yapan değerleri öğreniyorlar"
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Başkan Arif Teke: "Kur'an kursu öğrencileri bizi biz yapan değerleri öğreniyorlar"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam
Başkan Arif Teke: 'Kur'an kursu öğrencileri bizi biz yapan değerleri öğreniyorlar'

Kütahya'nın Altıntaş Belediye Başkanı Arif Teke, 4-6 yaş Kur'an Kursu ziyaretinde "Çocuklarımız burada aldıkları eğitimle Allah, Peygamber, ezan, bayrak sevgisi gibi bizi biz yapan değerlerle buluşuyorlar" dedi.

Kütahya'nın Altıntaş Belediye Başkanı Arif Teke, 4-6 yaş Kur'an Kursu ziyaretinde "Çocuklarımız burada aldıkları eğitimle Allah, Peygamber, ezan, bayrak sevgisi gibi bizi biz yapan değerlerle buluşuyorlar" dedi.

Başkan Arif Teke'nin Kur'an kursu ziyaretine İlçe Müftüsü Muammer Borlu eşlik etti. Ziyarette minik öğrencilerle yakından ilgilenen ve onlarla sohbet eden Başkan Teke, bir yandan da yetkililerden yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Kursta pandemi kurallarına harfiyen uyulduğunu görmekten çok mutlu olduğunu belirten Başkan Teke, çocuklara (Covid-19) ile ilgili bilgilendirmede ve uyarılarda bulundu.

Teke, yaptığı açıklamada, "4-6 yaş çocuğun karakterinin gelişmeye başladığı ve geleceğe dönük adımların atıldığı çok hassas ve kritik bir dönem. Bu dönemde çocuğa verilen eğitim geleceğini ve aile hayatını şekillendiriyor. Dolayısıyla yavrularımız burada Allah, Peygamber, ezan, bayrak sevgisi gibi bizi biz yapan değerlerle buluşuyorlar" dedi.

Ziyarette kurs öğrencilerine belediye tarafından pasta ve kek ikramında bulunuldu. - KÜTAHYA

Başkan Arif Teke: 'Kur'an kursu öğrencileri bizi biz yapan değerleri öğreniyorlar'
Başkan Arif Teke: 'Kur'an kursu öğrencileri bizi biz yapan değerleri öğreniyorlar'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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