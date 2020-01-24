Başkan Arı Türkiye 1. si olan sporcuyu tebrik etti

24.01.2020 16:33 | Son Güncelleme: 24.01.2020 16:33

Belediye Başkanı Rasim Arı, geçtiğimiz günlerde Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından İstanbul'da düzenlenen Atletizm Salon Türkiye Şampiyonası'na katılan Nevşehirli genç atlet Duran Sütveren ve babası Doğan Sütveren ile bir araya geldi.

Başkanlık makamında gerçekleşen ziyarette Arı, tüm rakiplerini geride bırakarak 800 metre U16 kategorisinde Türkiye 1. si olan Duran Sütveren'i tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

Genç sporcudan ileriki yıllarda milli takım forması ile Avrupa ve Dünya Şampiyonlukları beklediğini belirten Arı, Nevşehir Belediyesi olarak daha önce olduğu gibi bundan sonra da başarılı sporculara her türlü desteği vermeye hazır olduklarını vurguladı.

Arı, daha sonra Nevşehirli genç sporcuya çeşitli hediyeler vererek birlikte fotoğraf çektirdi.

Kaynak: Bültenler