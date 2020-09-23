Başkan Arı, Güzelyurt Mahallesinde semt pazarını gezdi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Başkan Arı, Güzelyurt Mahallesinde semt pazarını gezdi

23.09.2020 16:08 | Son Güncelleme: 23.09.2020 16:13
Başkan Arı, Güzelyurt Mahallesinde semt pazarını gezdi

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Güzelyurt Mahallesi'nde bu hafta ilk kez açılan semt pazarını gezdi.

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Güzelyurt Mahallesi'nde bu hafta ilk kez açılan semt pazarını gezdi. Pazar esnafları ile sohbet ederek hayırlı ve bol kazançlar dileyen Başkan Arı, hem esnaflardan hem de vatandaşlardan maske, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına dikkat etmelerini istedi.

Belediye Başkanı Rasim Arı, Güzelyurt Mahallesi'nde ilk kez kurulan ve bundan böyle her hafta Çarşamba günleri açılacak olan semt pazarını gezdi. Beraberinde başkan yardımcıları, Nevşehir Sebzeciler Meyveciler ve Pazarcılar Esnaf Odası Başkanı Selim Özmen ve Mahalle Muhtarı Halit Yüncü ile birlikte tezgahları dolaşan Arı, esnaflara hayırlı ve bol kazançlar temennisinde bulunarak simit ikram etti. Sosyal mesafe ve maske denetimlerinin gerçekleştirildiği pazar içerisinde alınan tedbirleri de inceleyen Arı, esnaflardan ve alış veriş yapan vatandaşlardan kurallara mutlak suretle uymalarını istedi. Arı, "Başta sağlık çalışanlarımız olmak üzere devletimizin tüm kademeleri salgınla mücadele konusunda büyük bir özveriyle çalışıyor. Her birimiz sağlık ordumuzun özverili çalışmalarına gölge düşürmemek adına sorumluluk sahibiyiz. Maske, mesafe ve temizlik kurallarına hassasiyet göstermeli, tedbirlere sıkı sıkıya uymalıyız" dedi. - NEVŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Meral Akşener Süleyman Soylu Fahrettin Koca Emmanuel Macron
Magazin Gülay Hazal Kaya Deniz Akkaya Acun Ilıcalı
Spor Tisserand Vedat Muriqi Sergen Yalçın Josef De Souza Malcolm Thomas
Daha Fazla Kaza Bolu Hakim Alanya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Başkan Arı, Güzelyurt Mahallesinde semt pazarını gezdi - Nevşehir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.9.2020 16:18:31. #1.14#
title