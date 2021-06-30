Başkan Arı beldede yapılan çalışmaları yerinde inceledi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Başkan Arı beldede yapılan çalışmaları yerinde inceledi

Başkan Arı beldede yapılan çalışmaları yerinde inceledi
Bültenler - Haberler | Güncel

Güneyyurt Belediye Başkanı Ahmet Arı beldede yapılan çalışmaları yerinde inceledi. Başkan Arı Beldede yapımı devam eden duvar, parke taşı, çeşme ve kaldırım yapım çalışmalarını yerinde inceleyerek belde halkı ile sohbet etti.

Bulduğu her fırsatta beldeyi gezerek sorunları yerinde inceleyen ve yapılması gerekenleri belirleyen Başkan Ahmet Arı; Güneyyurt'ta yıllarca esnaflık yaptım. Bu benim için bir avantaj. Belde halkı ile olan samimiyetimiz neticesinde halk sorunlarını direk olarak bana iletebiliyor. Beldemizin sorunların ve halkımızın taleplerini mümkün olan en kısa sürede yerine getirmeye çalışıyoruz. Bu gün Kışlacık mahallemizde yapımı devam eden yol kenarı duvarı yapımını inceleyerek işçilerimize kolaylıklar diledik. Yine Camii mahallemizde bozulan parke taşları yapımını, Pınargözü mahallemizde bitme aşamasında olan çeşme yapımını, Habib mahallemizde, ana caddeye yapılan kaldırım çalışmalarını ve beldemizin yeni içme suyu hattının yapım çalışmalarını yerinde inceledik. Özverili çalışmalarından ötürü belediye personeli ve işçilerimize teşekkür ederim. Şahsi prensibim; Hizmet için seçildiysem, durmadan, yılmadan, yorulmadan hizmet etmek zorundayım'' dedi.

Kaynak: Bültenler

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Mustafa Varank Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Vladimir Putin
Magazin Alişan Kerem Kamışlı Kıvanç Tatlıtuğ Mohammed Al Saloussi
Spor Ali Koç Şenol Güneş Emre Kocadağ Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Başkan Arı beldede yapılan çalışmaları yerinde inceledi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.06.2021 15:08:25. #1.13#

title