Başkan Arda, 'Evde kal' çağrısına uydu, evde ekmek yaptı
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Deniz Arda, Halil Arda, Gaziemir, Güncel

Başkan Arda, 'Evde kal' çağrısına uydu, evde ekmek yaptı

Korona virüs salgınının yayılmasını önlemek amacıyla bilim insanlarının yaptığı 'Evde kal' çağrılarına uyan ve çoğu zamanını evde geçiren Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, Pazar gününü evinde eşi Deniz Arda ile ekmek yaparak geçirdi.

06.04.2020 11:45 | Son Güncelleme: 06.04.2020 11:45
Başkan Arda, 'Evde kal' çağrısına uydu, evde ekmek yaptı

Korona virüs salgınının yayılmasını önlemek amacıyla bilim insanlarının yaptığı 'Evde kal' çağrılarına uyan ve çoğu zamanını evde geçiren Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, Pazar gününü evinde eşi Deniz Arda ile ekmek yaparak geçirdi.

Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, salgın süresince belediyedeki ikili görüşmelerini iptal ederken, yaptığı görüşmeleri de sosyal mesafe kuralına dikkat ederek gerçekleştiriyor. İlçede yaptığı inceleme ve ziyaretlerde maske ve eldivensiz çıkmayan Arda, işten arta kalan zamanı evinde geçiriyor. Başkan Arda, daha önce de evinde spor yaparken çekilen videosu ile sanal olarak gezilecek müzeler, beğendiği kitaplar, filmleri de örnek olması amacıyla paylaşmıştı.

Salgının yayılmaması adına evde kalmanın bu süreçte çok önemli olduğunu dile getiren Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, "Pazar gününü eşimle evde ekmek yaparak, Almanca çalışarak geçirdik. Kendimize keyif alacağımız aktiviteler üretiyoruz. Kitap okuyoruz, spor yapıyoruz. Sürekli evde kalmak psikolojik açıdan zor bir durum ancak bunu keyifli hale dönüştürmeliyiz. Biz vatandaşlarımıza bunun yapılabileceğini göstermek zorundayız. Geçen haftalarda sosyal medya hesaplarımdan kitap ve film önerilerinde bulundum. Birçok geri dönüş aldım. Vatandaşların önerdiği film ve dizileri izlemeye başladım. Önerilen kitaplardan bazılarına başladım. Bu dönem özümüze dönmek için fırsat da elimize geçti. Bu zamanı iyi değerlendirmek gerekiyor. Umarım salgını en kısa sürede atlatarak normal yaşantımıza geri döneriz. Ancak bildiğim bir şey var ki hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Bu salgının bize öğrettiği çok şey olacak" diye konuştu. - İZMİR

Kaynak: İHA

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