Başkan Altun, engellileri yalnız bırakmadı
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Başkan Altun, engellileri yalnız bırakmadı

Başkan Altun, engellileri yalnız bırakmadı
11.05.2020 16:10 | Son Güncelleme: 11.05.2020 16:10

Selim Belediye Başkanı Coşkun Altun, 'Engelliler Haftası' nedeniyle ilçedeki engelli vatandaşları yalnız bırakmadı.

Selim Belediye Başkanı Coşkun Altun, 'Engelliler Haftası' nedeniyle ilçedeki engelli vatandaşları yalnız bırakmadı.

Korona virüs salgının yaşandığı bu günlerde Başkan Altun, ilçedeki engelli vatandaşları evlerinde ziyaret ederek sohbet etti. Engelli vatandaşların istek ve taleplerini dinleyen Başkan Altun, her zaman engelli vatandaşların yanında olmaya devam edeceklerini ifade ederek, çiçek ve çeşitli hediyeler verdi.

Selim'de yaşayan engelli vatandaşlar da, Başkan Altun'a kendilerine verdiği önem ve destekten dolayı teşekkür etti. - KARS

Kaynak: İHA

Manşet

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