Başkan Altınsoy: "Sağlık alanında büyük yatırımlar yaptık"
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Başkan Altınsoy: "Sağlık alanında büyük yatırımlar yaptık"

Başkan Altınsoy: 'Sağlık alanında büyük yatırımlar yaptık'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

AK Parti Aksaray İl Başkanı Hüseyin Altınsoy, yakın zamanda hizmete girecek olan Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi ek binasında incelemelerde bulunarak, sağlık alanında büyük yatırımlar yaptıklarını söyledi.

AK Parti Aksaray İl Başkanı Hüseyin Altınsoy, yakın zamanda hizmete girecek olan Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi ek binasında incelemelerde bulunarak, sağlık alanında büyük yatırımlar yaptıklarını söyledi.

AK Parti Aksaray İl Başkanı Hüseyin Altınsoy ile İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Tüzün ile birlikte yapımı büyük oranda tamamlanan 380 yataklı ek hizmet binasını inceledi. Başhekimden brifing alan AK heyet çalışmaların son durumunu değerlendirdi. Yapılan ek hizmet binası ile hastaların daha iyi hizmet almalarının amaçlandığını belirten Başkan Altınsoy, AK Parti'nin iktidara geldiği günden itibaren sağlık alanında büyük hizmetlerin ülkeye kazandırıldığını kaydetti.

Ülke genelinde olduğu gibi Aksaray'da da sağlıkta yaşanan değişimlere değinen Başkan Altınsoy, "Olmaz dedikleri tüm yatırımları bir bir hayata geçirerek vatandaşlarımızın hizmetine sunduk ve sunuyoruz. İlimiz için oldukça önem arz eden hastanemiz son teknolojiyle donatılmış tıbbı cihaz kapasitesiyle, beş yıldızlı otel konforunda hizmet verecek konumda. Vatandaşlarımızın daha kolay ve daha rahat hizmetin yanı sıra şifa alabilmesi için son teknolojik ekipmanlar ile donatılan yeni ek binamızda sona gelindi. İnşallah en kısa sürede burayı da halkımızın hizmetine açacağız. Hastanemizde yılın ilk altı aynında 649 bin hasta muayenesi gerçekleştirilmiştir. 25 bin 732 hastamız da yatarak tedavi görmüştür. 15 bin 405 ameliyat işlemi gerçekleştirilmiştir. 81 bin 233 kişiye PCR (Covid) testi yapılmıştır. Bizim zamanımızda başlatılan ve halkımız tarafından da takdir gören evde sağlık hizmetlerinden ise 5 bin 430 hastamız faydalanmıştır. Bu tür hizmetleri bizlere kazandıran Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca'ya, Valimize, Milletvekillerimize ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Hastanemizin şimdiden ilimize, ülkemize hayırlar getirmesini temenni ederim" dedi. - AKSARAY

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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