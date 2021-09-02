Başkan Altay Karapınar ve Emirgazi'de vatandaşlarla buluştu
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Başkan Altay Karapınar ve Emirgazi'de vatandaşlarla buluştu

Başkan Altay Karapınar ve Emirgazi'de vatandaşlarla buluştu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Karapınar ve Emirgazi ilçelerine bağlı mahallelerde vatandaşlarla ve esnafla bir araya geldi.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Karapınar ve Emirgazi ilçelerine bağlı mahallelerde vatandaşlarla ve esnafla bir araya geldi.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Emirgazi ve Karapınar'a bağlı mahallelerde vatandaşla ve esnafla buluştu. Mahalle ziyaretleri kapsamında, ilk olarak AK Parti Karapınar İlçe Başkanı Yusuf Zengin ile birlikte Karapınar ilçesine bağlı; Hotamış, Islık, Yeşilyurt ve Kayalı mahallelerindeki vatandaşlarla buluşan Başkan Altay, daha sonra Emirgazi Belediye Başkanı Nurişen Koçak ve AK Parti Emirgazi İlçe Başkanı Uğur Çanakçı ile birlikte ilçeye bağlı Işıklar ve Demirci mahallerinde vatandaşlarla ve muhtarlarla görüştü. Ziyaret ettiği mahallelerde esnaflara hayırlı işler temennisinde bulunan Başkan Altay, çocuklarla da yakından ilgilenerek hediyeler verdi. Vatandaşların talep ve görüşlerini dinleyerek hasbıhal ettiklerini ifade eden Başkan Altay, "Hemşehrilerimizin görüşleri bizim için çok değerli. Ziyaretlerimizde teklif ve fikirlerini dinledik, dualarını aldık. Konya, çok büyük bir coğrafyaya yayılan bir şehir. Biz de her bölgemize ihtiyaç duyulan hizmetleri götürmek için gece gündüz demeden gayret ediyoruz. Allah, birliğimizi daim etsin. Vatandaşlarımızın da desteğiyle şehrimizi yarınlara daha güçlü taşıyacağız inşallah" şeklinde konuştu. - KONYA

Başkan Altay Karapınar ve Emirgazi'de vatandaşlarla buluştu
Başkan Altay Karapınar ve Emirgazi'de vatandaşlarla buluştu
Başkan Altay Karapınar ve Emirgazi'de vatandaşlarla buluştu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Başkan Altay Karapınar ve Emirgazi'de vatandaşlarla buluştu - Haberler
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