Başkan Altay bayram dönüşü esnafı ziyaret etti
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Başkan Altay bayram dönüşü esnafı ziyaret etti

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, her bayram sonu gelenek haline getirdiği esnaf ziyaretlerini bu yıl sosyal mesafe kurallarına uygun olarak gerçekleştirerek esnafların ve vatandaşların bayramını tebrik etti.

Başkan Altay bayram dönüşü esnafı ziyaret etti
27.05.2020 15:34 | Son Güncelleme: 27.05.2020 15:37

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, her bayram sonu gelenek haline getirdiği esnaf ziyaretlerini bu yıl sosyal mesafe kurallarına uygun olarak gerçekleştirerek esnafların ve vatandaşların bayramını tebrik etti.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Ramazan Bayramı dönüşü ilk mesai gününde esnafları ziyaret etti. Mevlana Caddesi'ndeki esnafları sosyal mesafeye uygun olarak ziyaret ederek bayramlarını tebrik eden Başkan Altay, alışverişe gelen vatandaşlarla da sohbet etti. Başkan Altay, "Her bayram sonu gelenek haline getirdiğimiz esnaf ve hemşehri ziyaretlerimizi dar alanda da olsa kontrollü sosyal hayat kurallarımıza uyarak yaptık. İnşallah bir sonraki bayramda ve ertesinde daha yakın oluruz." ifadelerini kullandı. - KONYA

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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