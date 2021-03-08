Başkan Alihan Babat köylülerin yayla yolu sorununu çözüyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Başkan Alihan Babat köylülerin yayla yolu sorununu çözüyor

08.03.2021 10:35 | Son Güncelleme: 08.03.2021 10:39
Başkan Alihan Babat köylülerin yayla yolu sorununu çözüyor

Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Şenoba Belde Belediye Başkanı Alihan Babat, Belat yaylasına ve Belat ormanlarına ulaşım konusunda sıkıntılar yaşayan Şenoba ile çevre yerleşim yerlerinde ikamet eden vatandaşlar için yeni yol yapma çalışmaları başlattı.

Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Şenoba Belde Belediye Başkanı Alihan Babat, Belat yaylasına ve Belat ormanlarına ulaşım konusunda sıkıntılar yaşayan Şenoba ile çevre yerleşim yerlerinde ikamet eden vatandaşlar için yeni yol yapma çalışmaları başlattı.

Yayla kültürünün yoğun olarak yaşandığı Şenoba'da yayla yol yapım çalışmaları aralıksız sürüyor. Şenoba ve çevre yerleşim alanlarının geçim kaynağının hayvancılık olduğu için yayla yolu bölge halkı için önem taşıyor. Şenoba Belde Belediye Başkanı Alihan Babat, "Şenoba ve bölge halkının birincil geçim kaynağı tarım ve hayvancılık üzerine olduğu için bölgemizde yayla kültürü yoğun olarak var. Yaylaya kolay ulaşım demek bölge halkı için bir fabrika demek çünkü yapacağımız yol ile tarım ve hayvancılık ile ilgilenen vatandaşlarımız kolay ve rahat ulaşım sağlayabilecekler buda onların hem tarımda hemde hayvancılık yapmalarında ilerlemelerini sağlayacak. Vatandaşlarımızın güvenli ve rahat bir şekilde yayla yollarını kullanabilmeleri için ekiplerimiz yayla yollarında gerekli çalışmayı aksatmadan yürütmektedir. Bu güne kadar ulaşılmaz olarak görülen tüm yaylalarımıza ulaşımı sağladık. Bölge hayvancılığının tarımının ve bu anlamda ekonomisinin gelişmesi için çalışmalarımıza aralıksız devam edeceğiz" dedi. - ŞIRNAK

Başkan Alihan Babat köylülerin yayla yolu sorununu çözüyor
Başkan Alihan Babat köylülerin yayla yolu sorununu çözüyor
Başkan Alihan Babat köylülerin yayla yolu sorununu çözüyor
Başkan Alihan Babat köylülerin yayla yolu sorununu çözüyor
Başkan Alihan Babat köylülerin yayla yolu sorununu çözüyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ümit Özdağ Cahit Özkan Nikol Paşinyan Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Eda Ece Hakan Yılmaz Hakan Taşıyan Demet Özdemir
Spor Mesut Özil Ali Şansalan Rıza Çalımbay Emre Belözoğlu İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Adana Samsun
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Başkan Alihan Babat köylülerin yayla yolu sorununu çözüyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.3.2021 10:53:43. #1.14#
title