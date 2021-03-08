Başkan Alihan Babat köylülerin yayla yolu sorununu çözüyor

Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Şenoba Belde Belediye Başkanı Alihan Babat, Belat yaylasına ve Belat ormanlarına ulaşım konusunda sıkıntılar yaşayan Şenoba ile çevre yerleşim yerlerinde ikamet eden vatandaşlar için yeni yol yapma çalışmaları başlattı.

Yayla kültürünün yoğun olarak yaşandığı Şenoba'da yayla yol yapım çalışmaları aralıksız sürüyor. Şenoba ve çevre yerleşim alanlarının geçim kaynağının hayvancılık olduğu için yayla yolu bölge halkı için önem taşıyor. Şenoba Belde Belediye Başkanı Alihan Babat, "Şenoba ve bölge halkının birincil geçim kaynağı tarım ve hayvancılık üzerine olduğu için bölgemizde yayla kültürü yoğun olarak var. Yaylaya kolay ulaşım demek bölge halkı için bir fabrika demek çünkü yapacağımız yol ile tarım ve hayvancılık ile ilgilenen vatandaşlarımız kolay ve rahat ulaşım sağlayabilecekler buda onların hem tarımda hemde hayvancılık yapmalarında ilerlemelerini sağlayacak. Vatandaşlarımızın güvenli ve rahat bir şekilde yayla yollarını kullanabilmeleri için ekiplerimiz yayla yollarında gerekli çalışmayı aksatmadan yürütmektedir. Bu güne kadar ulaşılmaz olarak görülen tüm yaylalarımıza ulaşımı sağladık. Bölge hayvancılığının tarımının ve bu anlamda ekonomisinin gelişmesi için çalışmalarımıza aralıksız devam edeceğiz" dedi. - ŞIRNAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı