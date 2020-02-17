Başkan Ali Yavuz: "Şehitlerimizi unutmadık, unutturmayacağız"

17.02.2020 12:18 | Son Güncelleme: 17.02.2020 12:18

2016 yılında Ankara'da evine giderken terör örgütü PKK tarafından kurulan bombanın patlamasıyla şehit olan Ankara Hava Kuvvetleri Komutanlığında görevli olan sivil memur Ayşenur Pürnek, ölüm yıl dönümünde kabri başında dualarla anıldı. Dua etmek için şehit memurun kabri başına gelen Türkiye Harp Malülü Gaziler, Şehit ve Dul yakınları Derneği Kayseri Şubesi Başkanı Ali Yavuz, "Şehitlerimizi unutmadık, unutturmayacağız" dedi.



Şehit Ayşenur Pürnek'in kabrine dua etmeye AK Parti Kaysseri Milletvekili İsmail Tamer, Kayseri 2.'nci hava İkmal Bakım Merkezi ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ercan Teke, Türkiye Harp Malülü Gaziler, Şehit ve Dul yakınları Derneği Kayseri Şubesi Başkanı Ali Yavuz, şehit Ayşenur Pürnek'in ailesi ve diğer şehit aileleri geldi.



Bütün şehitleri yıl dönümlerinde anacaklarını ve unutturmayacaklarını söyleyen Türkiye Harp Malülü Gaziler, Şehit ve Dul yakınları Derneği Kayseri Şubesi Başkanı Ali Yavuz, "2016 yılında bugün, Ankara Hava Kuvvetleri Komutanlığında görevli olan sivil memurumuz Ayşenur Pürnek, mesai bitiminde servisle evine giderken hain terör tarafından kurulan bombalı tuzakla Ankara'da şehit olmuştu. Şehidimizin şahadet yıl dönümünde her yıl olduğu gibi yine burada dualarla andık. Biz bütün şehitlerimizi yıl dönümlerinde anıyoruz ve anmaya da devam ederek, şehitlerimizi unutturmayacağız. Bizler evlerimizde rahat uyuyalım diye şehit oldular ve bu kahraman şehitlerimizi daima minnet ve şükranla anacağız. Şehitlerimiz, vatanın bütünlüğü için, gözlerini kırpmadan şahadete koştular ve gazilerimiz de yine aynı amaç için uzuvlarını vererek gazi oldular. Bu vatan bizim ve gidecek başka bir yerimiz yok. Ülkemizi kanımızın son damlasına kadar koruyacağız, mücadele edeceğiz. Bizleri dışarıdan ve içeriden yıkmaya çalışan hainlere de, birlik ve beraberlik içerisinde dimdik ayakta durup gerekli cevabı vereceğiz. Biz Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği olarak, her zaman askerimizin, polisimizin ve devletimizin yanındayız. Dimdik durduk ve durmaya da devam edeceğiz. Bu ülkeyi kimse yıkamayacak ve bölemeyecek" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA