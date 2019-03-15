Başkan Ali Çetinbaş: "31 Mart, Geleceği Şekillendiren Bir Seçim Olacak"

AK Parti Kütahya İl Başkanı Ali Çetinbaş, 31 Mart'ın, geleceği şekillendiren bir seçim olacağını ifade etti.

Çebinbaş, AK Parti Kütahya Belediye Başkan adayı Ahmet Sami Kutlu ile birlikte Zığra Mahallesi sakinleriyle buluştu.

Mahalle sakinlerine hitaben bir konuşma yapan Çetinbaş, "Hep beraber iyi ki böyle bir memleketteyiz ve böyle bir coğrafyada yaşıyoruz. 'Zığra Mahallesi denince akla ne geliyor' diye düşündüm. Milli manevi değerlerine bağlı iyi adamlar. Size söyleyecek bir şey yok. Geleceğimizi birlikte şekillendirme seçimi. Malumunuz Cumhur İttifakı bazı Anadolu illerinde uygulanmıyor. Kütahya bunlardan biri. Biz ayrı, Milliyetçi Hareket Partisi ayrı, diğer partiler ayrı. Biz AK Parti olarak seçime giriyoruz.Diğer partiler ayrı giriyor. Şu önemli Kütahya şehreminin etrafında birleşip el ele hizmet etme meselesini ancak Ahmet Sami Kutlu'nun anlayışıyla gerçekleştirebiliriz. Yani bütün bürokrasiyi, diğer erkleri hangi mahallenin hangi ihtiyacı varsa bir araya getirecek unsur Belediye Başkan adayı Ahmet Sami Kutlu'nun refakatinde ve anlayışında ve kurduğu ekiple şehri ileriye taşıyacak vizyonunda saklı bunu unutmayın. Kütahya'da AK Parti'ye verdiğin oy AK Parti'nindir, başka partiye verdiğin oy başka partinindir" ifadelerini kullandı. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA