Başkan Albayrak, Vatandaşın İsteklerini Dinledi

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Süleymanpaşa ilçesinde devam eden çalışmaları yerinde inceledi.



Başkan Kadir Albayrak Süleymanpaşa İlçesi Aydoğdu Mahallesi Beş yol mevkiinde devam eden yol yapım çalışmalarını yerinde inceledi. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Neşat Erdoğan ve Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Ahmet Rıfat Poyraz'ın da bulunduğu incelemelerde çalışmalar ile ilgili yetkililerden bilgi alındı.



Vatandaşlarla da bir araya gelen Başkan Albayrak, istek ve önerileri dinledi. Vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşan Başkan Albayrak, çocuklarla da ayrı ayrı ilgilenerek sohbet etti. Vatandaşlar, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nin çalışmalarından dolayı Başkan Albayrak'a teşekkür ettiler. - TEKİRDAĞ