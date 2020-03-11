Başkan Alan KAYÜ'de öğrencilerle buluştu Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Mustafa Alan, Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) El Sanatları Bölümü tarafından düzenlenen 'Esnaflık, Sanatkarlık ve Ahilik Kültürü' konulu söyleşiye katıldı.

Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Mustafa Alan, Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) El Sanatları Bölümü tarafından düzenlenen 'Esnaflık, Sanatkarlık ve Ahilik Kültürü' konulu söyleşiye katıldı.



KAYÜ Mustafa Çıkrıkçı Meslek Yüksekokulu'nda El Sanatları Bölümü Öğretim Görevlisi Zahide Şahin'in Kayseri yöresel el dokumalarında kullanılan avadanlıklar ve büküm aletlerinin bulunduğu 'Zahide Şahin Koleksiyon Sergisi' açıldı. Serginin açılışını Ticaret İl Müdürü Alaattin Fırat, Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Mustafa Alan, Kayseri Esnaf Odaları birliği Başkanı Ahmet Övüç ve Okul Müdürü Hüseyin Benli yaptı. Açılışın ardından ziyaretçiler sergiyi gezerek koleksiyon hakkında bilgiler aldı. Sergi açılışının ardından Konferans Salonu'nda 'Esnaflık, Sanatkarlık ve Ahilik Kültürü' konulu söyleşi düzenlendi. Programın açılışında konuşan Okul Müdürü Hüseyin Benli; "Esnaflık, zanaat dediğimiz zaman kültürümüzün ayrılmayan bir parçası halinde. Yüzlerce yılın tecrübesiyle biriken bir takım şeyler bu zaman dilimine kadar gelmiş durumda. Biz de bir meslek yüksek okuluyuz, çok önemsiyoruz, mesleki eğitim vermeye çalışıyoruz. Her ne kadar vermeye çalıştığımız eğitim kısmı işin mektepli kısmı olsa da sahada sizlerin verebildiği alaylılık kısım bizim için çok önemli" dedi.



Açılış konuşmasının ardından KAYÜ Mustafa Çıkrıkçı Meslek Yüksekokulu El Sanatları Bölümü Öğretim Görevlisi Zahide Şahin'in moderatörlüğünü yaptığı söyleşiye geçildi. Söyleşinin konuğu olan Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Mustafa Alan, Kayseri'deki halıcılık tarihi hakkında öğrencileri bilgilendirdi. Halıcılığın özellikle Hacılar'da geniş yer aldığını ancak sonradan teknolojiye yenik düştüğünü kaydetti. Ahi Evran Zaviyesi hakkında da bilgiler veren Alan; "Ahi Evran'ın Azerbaycan'dan geldiğinde kaldığı yerdir. Kayseri Valisi Yüksel Çavuşoğlu döneminde restorasyonu başladı, sonradan durdu. Daha sonra Mehmet Özhaseki restore ettirdi, Esnaf Odaları Birliğimize müze ve sergi salonu olarak kullanmak üzere cüzi bir kirayla tahsis etti. Merkez Birliği'nden biraz maddi destek aldım, daha sonra Kayseri halkına çağrı yaptım, 'Özellikle bodrumlarda bekleyen eski eşyalarınızı çıkarın' dedim. İçerisinde Mustafa Alan'ın babasının marangoz takımları da orada. Dolayısıyla müze çok güzel hale geldi" şeklinde konuştu.



Söyleşi soru cevap şeklinde devam etti. - KAYSERİ

Kaynak: İHA