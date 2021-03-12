Başkan Aksun: "Erzincan şu an itibarıyla yüzde 90 depreme hazırlıklı binalardan oluşmakta, şehrinizde kalın memleketinize sahip çıkın"
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Başkan Aksun: "Erzincan şu an itibarıyla yüzde 90 depreme hazırlıklı binalardan oluşmakta, şehrinizde kalın memleketinize sahip çıkın"

12.03.2021 19:56 | Son Güncelleme: 12.03.2021 20:03
Başkan Aksun:

Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, 13 Mart 1992 depreminin 29. yıl dönümünde hayatını kaybedenleri rahmetle yad ederek, "Erzincan şu an itibarıyla yüzde 90 depreme hazırlıklı binalardan oluşmakta, şehrinizde kalın memleketinize sahip çıkın" dedi.

Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, 13 Mart 1992 depreminin 29. yıl dönümünde hayatını kaybedenleri rahmetle yad ederek, "Erzincan şu an itibarıyla yüzde 90 depreme hazırlıklı binalardan oluşmakta, şehrinizde kalın memleketinize sahip çıkın" dedi.

Başkan Aksun, "13 Mart 1992 Erzincan depreminin 29. yıl dönümünü yaşadığımız bugün, deprem felaketinde yaşamını yitiren deprem şehitlerimizi rahmetle yad ediyorum. Depremler doğal bir afettir. Bizler bu konuda hem birey hem de kurumlar olarak gerekli önlemleri almalı deprem konusunda bilinçli bir toplum olma yolunda çalışmalar yapmalıyız. Ne yazık ki Erzincan denilince akla ilk olarak deprem geliyor ama bilinmesi gereken en önemli şey deprem sadece Erzincan'da değil Türkiye'nin, dünyanın her yerinde meydana gelebiliyor. O yüzden bu şehri deprem şehri olarak değil de depreme karşı en iyi önlemleri almış bir şehir olarak yapılandırmalı ve tanıtmak zorundayız. Bu doğrultuda 1992 depreminden sonra şehrimiz diğer illere kıyasla depreme hazırlık konusunda daha ileride diyebiliriz. Bizde göreve geldiğimiz günden bu yana bu konuda çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Öncelikle şehrin en eski yapılarının bulunduğu Kızılay ve Hocabey Mahallelerinde kentsel dönüşüm çalışmalarımızı başlattık, İnönü Mahallesi Merkez Çarşısı içinde önemli bir adım attık. Allah nasip ederse görevimiz boyunca da bu konudaki çalışmalarımızı sürdüreceğiz.

Rabbim bizlere her türlü imkanı vermiş bizler tedbirimizi alıp takdiri ona bırakıyoruz. Tekrar ifade etmek istiyorum ki sadece Erzincan deprem şehri değil. Erzincan şu an itibarıyla yüzde 90 depreme hazırlıklı binalardan oluşmakta, şehrinizde kalın memleketinize sahip çıkın." diye konuştu. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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