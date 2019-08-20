Başkan Akkaya üniversite kayıtları öncesi istişare toplantısı yaptı

20.08.2019 16:48

Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, yüksek öğrenim kurumu kayıtlarının başlamasıyla ilçe genelindeki fakülte, yüksek okul idarecileri ile resmi ve özel yurt temsilcileriyle buluştu.

Akşehir Belediyesi Takkasızlar Konağı'nda yapılan istişare toplantısında Akşehir'deki yüksekokul ve fakültelerle ilgili sorunlar masaya yatırılarak, yapılacak çalışmalar ve bu fakültelere daha fazla öğrenci kazandırılması konusunda yapılması gerekilenler konuşuldu.

Öğrencilerin Akşehir'de rahat ve huzurlu bir şekilde barınmasının altının çizildiği toplantıda, özel yurt ve pansiyon işletmecileri de fikirlerini iletti.

Akşehir Belediye Başkanı Dr. Salih Akkaya; fakülte ve yüksek okul binalarında tadilat ve gerekli malzemeler konusunda belediye olarak üzerlerine düşenleri yapacaklarının altını çizerek, Akşehir Nasreddin Hoca Üniversitesi konusunda gerekli altyapının tamamlanması için çalışmalara tüm hızlarıyla devam edeceklerini belirtti.

Toplantıya Belediye Başkanı Salih Akkaya'nın yanı sıra Akşehir Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Akbulut, Akşehir Kadir Yallagöz Sağlık Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Uğur Arslan, Akşehir Meslek Yüksek Okulu Müdürü Yrd. Doç. Dr. Mehmet Şahin, Yunak Meslek Yüksek Okulu Müdürü Yrd. Doç. Dr. Kadir Öztaş, Akşehir Meslek Yüksek Okulu Müdür Yardımcısı Soykan Uysal, Akşehir İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sekreteri Muhammed Altunyaldız, Akşehir Meslek Yüksek Okulu Sekreteri Habib Özdemir, Akşehir Kadir Yallagöz Sağlık Yüksekokulu Sekreteri Özden Gülal, Akşehir Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Sekreteri Mehmet Fatih Oransoy, Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) Akşehir Kız Yurdu Müdürü Hatice Sezgin Camcı ile özel yurt ve pansiyon temsilcileri katıldı.

Kaynak: AA