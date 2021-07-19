Başkan Akkaya hayvan pazarında alışveriş yapanlarla buluştu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Başkan Akkaya hayvan pazarında alışveriş yapanlarla buluştu

Başkan Akkaya hayvan pazarında alışveriş yapanlarla buluştu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Konya'nın Akşehir İlçe Belediye Başkanı Salih Akkaya, Kurban Bayramı öncesi Akşehir Hayvan Pazarı'nı ziyaret ederek hem kurbanlık alan hem de satan vatandaşlarla bir araya geldi.

Konya'nın Akşehir İlçe Belediye Başkanı Salih Akkaya, Kurban Bayramı öncesi Akşehir Hayvan Pazarı'nı ziyaret ederek hem kurbanlık alan hem de satan vatandaşlarla bir araya geldi.

Güvenli bir ortamda alışveriş yapılması için zabıta ekiplerince hayvan pazarında denetimlerin sıkı bir şekilde yapıldığını ifade eden Başkan Salih Akkaya, ayrıca maske, mesafe ve hijyen kuralının göz ardı edilmemesi gerektiğine dikkat çekti. Hayvan pazarını gezen Başkan Akkaya, esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelerek istek ve taleplerini de dinledi. Salih Akkaya, pazarın durumu ve fiyatlarla ilgili de bilgi aldı. Hayvan pazarı esnafı ve vatandaşlar, pazar alanında yapılan düzenleme ve temizlik çalışmalarından duyduğu memnuniyeti dile getirirken, Akşehir Belediyesi tarafından pazar yerinde satıcı ve alıcıların kullanması amacıyla el dezenfekte noktaları da oluşturuldu.

Başkan Akkaya'nın hayvan pazarı ziyaretine; Akşehir Belediyesi Zabıta Müdürü Veysel Ayçiçek de eşlik etti. - KONYA

Başkan Akkaya hayvan pazarında alışveriş yapanlarla buluştu
Başkan Akkaya hayvan pazarında alışveriş yapanlarla buluştu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Osman Büyükşen'in hedefe koyduğu yengesi ilk kez konuştu, dikkat çeken sözlerle teşekkür etti
Osman Büyükşen'in hedefe koyduğu yengesi ilk kez konuştu, dikkat çeken sözlerle teşekkür etti
Koyunlarını yolun karşısına geçirirken, araç çarpmasıyla öldü
Koyunlarını yolun karşısına geçirirken, araç çarpmasıyla öldü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Mustafa Demir Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Seda Sayan Emre Altuğ Hakan Sabancı Şahan Gökbakar
Spor Fatih Terim Gökhan Gönül Abdullah Avcı Rıza Çalımbay Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Başkan Akkaya hayvan pazarında alışveriş yapanlarla buluştu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.7.2021 16:27:10. #1.16#

title