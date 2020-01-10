Başkan Akkaya'dan yerel gazeteler ve radyolara ziyaret

10.01.2020 15:26 | Son Güncelleme: 10.01.2020 15:31

Konya'nın Akşehir İlçe Belediye Başkanı Salih Akkaya, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü münasebetiyle ilçedeki yerel gazeteler ve radyoları ziyaret ederek çalışanların gazeteciler gününü kutladı. Başkan Akkaya'ya Akşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü İbrahim Öncel'de eşlik etti. Gazeteciliğin fedakarlık isteyen zor bir iş olduğunu dile getiren Başkan Akkaya, "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nüz kutlu olsun. Allah sağlıcakla daha nice güzel günler kutlamayı nasip etsin. Sizlere; sağlık ve başarı dileklerimizi sunuyor, Akşehirimize yaptığınız güzel hizmetlerinizin devamını diliyoruz. Kar, kış demeden halkımızın gözü, kulağı ve sesi olma noktasında gösterdiğiniz gayretleriniz için sizleri tebrik ediyor, tekrar 10 Ocak Çalışan Gazeteciler gününüzü kutluyorum" dedi. - KONYA

Kaynak: İHA