Başkan Akkaya'dan Belediye Meclis Üyelerine Plaket

Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, şubat ayının son meclis toplantısında Belediye Meclis üyelerine plaket takdim etti.

Doğrugöz Mahallesi'ndeki bir tesiste yapılan programda konuşan Akkaya, "5 yıllık dönemin bir ay sonra sonuna gelmiş olacağız. Akşehirimiz için hep beraber Akşehir Belediye Meclisi'nde AK Parti ve MHP grubu meclis üyeleri olarak hizmet ettik. İnşallah halkımıza, Akşehirimize, Nasreddin Hoca torunlarımıza en güzel hizmet üretme noktasında güzel bir birliktelikle bu 5 yılı tamamlamış oluyoruz." diye konuştu.

Geride kalan 5 yıllık süreçte yapılan hizmetler için meclis üyelerine teşekkür eden Akkaya, şunları kaydetti:

"Çok güzel bir birliktelik ve uyum oldu. Biz Akşehir'in menfaati olduğu zaman bir ve beraber olmayı, hep aynı şeyi seslendirmeyi ilke edindik. Burada da Akşehir'imiz kazanmış oldu. Akşehir Belediye Meclisimizde şu an Cumhur İttifakı'nda olduğu gibi AK Partili ve MHP'li meclis üyelerimiz var. İnşallah 31 Mart'taki yerel seçimin ardından da bu aynı şekilde devam eder. Allah'ın izniyle bizim bu birlik ve beraberliğimiz, Cumhur İttifakımız inşallah devam edecek. Cumhurbaşkanımızın her zaman vurguladığı gibi güzel hizmetlerde, hayırlı hizmetlerde Akşehir'imize, Konya'mıza ve ülkemize, hatta bütün gönül coğrafyamıza, Türk İslam alemine hizmette bu birliktelik, bu ittifak büyük güç olacak, hizmet üretecek."

AK Parti İlçe Başkanı Abdurrahman Çardakoğlu da Akşehir Belediye Meclisi'nin 2014 yılından bugüne kadar çok güzel yatırımlara imza attığını söyledi.

MHP İlçe Başkanı Salih Akça ise tüm Belediye Meclis üyelerine bugüne kadar Akşehir'e yaptıkları hizmetler ve katkılar için teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Akkaya, Çardakoğlu ve Akça tarafından, meclis üyelerine plaket verildi.

Kaynak: AA