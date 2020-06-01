Başkan Akın normalleşme sürecinde esnafı ziyaret etti
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Başkan Akın normalleşme sürecinde esnafı ziyaret etti

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın normalleşme sürecinde ilçedeki esnafı ziyaret ederek hem hayırlı işler temennisinde bulundu hem de açıklanan kurallara uyulmasının toplum sağlığının korunması açısından hayati önem taşıdığını hatırlattı.

Başkan Akın normalleşme sürecinde esnafı ziyaret etti
01.06.2020 15:54 | Son Güncelleme: 01.06.2020 15:58

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın normalleşme sürecinde ilçedeki esnafı ziyaret ederek hem hayırlı işler temennisinde bulundu hem de açıklanan kurallara uyulmasının toplum sağlığının korunması açısından hayati önem taşıdığını hatırlattı.

Başkan Çetin Akın, Başkan Yardımcıları Ahmet Daşkan, Fırat Honaz, Mithat Erden ve Evren Erbaş Ser ile birlikte korona virüs salgını nedeniyle uzun bir aradan sonra bugün faaliyetlerine başlayan kahve, kıraathane ve lokantacı esnafını ziyaret etti.

Turgutlu esnafıyla bir araya gelen Başkan Akın iki aydan uzun süredir iş yerleri kapalı olan esnafa hayırlı işler dilerken maske kullanımı, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyulmasının toplum sağlığının korunması açısından hayati önem taşıdığını da hatırlattı.

"Esnafımızın gerekli özeni göstereceğinden şüphemiz yok"

Kahve, kıraathane ve lokantacı esnafına gerçekleştirdiği ziyaret hakkında konuşan Başkan Akın, "Korona virüs salgını dolayısıyla kahve, kıraathane ve lokantacı esnafımız iki ayı aşkın süredir faaliyet gösteremiyordu. Bugün itibariyle yeniden işlerinin başına dönen esnafımıza başkan yardımcılarımızla birlikte destek ziyaretinde bulunduk. Halk sağlığını korumak adına esnafımızın gerekli özeni göstereceğinden hiç şüphemiz yok. Tüm esnaf kardeşlerimize hayırlı işler, bol ve bereketli kazançlar dilerim" ifadelerini kullandı. - MANİSA

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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